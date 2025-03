Il Giappone protagonista a Euroflora, ospite d’eccezione il maestro Naoki Maeoka

Genova. Scoprire i segreti dell’antichissima arte dei bonsai a Euroflora 2025. Il maestro Naoki Maeoka, sarà a Genova il prossimo aprile, ospite della XIII edizione della Mostra Internazionale di piante e fiori, in programma dal 24 aprile al 4 maggio.

Maeoka ha ottenuto la certificazione dell’Associazione Giapponese Bonsai nel 2015, mentre lavorava presso il vivaio di bonsai Fujikawa Kouka-en, situato nel sobborgo di Ikeda, vicino a Osaka.

Fondato nel 1950, questo vivaio è famoso per i suoi bonsai di alta qualità, molti dei quali sono stati esposti alla prestigiosa Kokufu-ten di Tokyo. Guida e mentore del giovane Naoki Maeoka, laureatosi all’Università d’Arte di Osaka, è stato il maestro Keiichi Fujikawa.

Questa straordinaria tecnica di miniaturizzare un albero per creare una perfetta rappresentazione della natura in un piccolo vaso ha una lunghissima storia, che risale all’antica Cina del VI secolo. La crescita dell’albero è limitata da anni di potatura, legatura, rinvaso e innesto, e le piante devono essere controllate e spesso annaffiate ogni giorno. L’abilità quasi scultorea richiesta per coltivare questi alberi, frutto dell’acquisizione di tecniche specifiche che richiedono anni per essere adeguatamente padroneggiate gioca un ruolo enorme nel loro valore.

Il maestro Naoki Maeoka nel corso della sua carriera ha trattato molte specie e stili diversi di bonsai, sviluppando eccellenti capacità pratiche soprattutto nella valorizzazione estetica e nella corretta cura di queste piante tanto belle quanto fragili. Recentemente ha aperto un suo vivaio e una scuola di bonsai, realizza personalmente i propri vasi e tiene workshop in tutto il mondo.

Da sabato 26 aprile a martedì 29 aprile, dalle 14:30 alle 18:30, nello scenografico contesto di Euroflora 2025, il maestro sarà a disposizione dei visitatori con workshop e dimostrazioni pratiche nell’Arena Tamerice, al primo piano del Padiglione Jean Nouvel.

La settimana successiva, dal 30 aprile al 4 maggio, a cura della Scuola D’arte Bonsai, nella medesima fascia oraria, istruttori nazionali terranno dimostrazioni pratiche, interagendo con il pubblico dei visitatori. Contestualmente ai workshop, sempre al primo piano di Padiglione Jean Nouvel, sarà allestita una mostra con piante provenienti da tutta Italia e con alcuni bonsai monumentali appartenenti ad una prestigiosa collezione Svizzera.

Per restare al Giappone, l’esposizione del Comune di Genova, allestita da ASTER all’interno del Palasport, ispirata al tema delle quattro stagioni, includerà alcune riproduzioni di stampe giapponesi a tema floreale provenienti dal Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone.