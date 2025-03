Euroflora 2025: dieci giorni di eventi tra giardini, musei, palazzi e percorsi mozzafiato nel verde

Genova. Dal 24 aprile al 4 maggio, in occasione di Euroflora, la città ospita un nutrito programma di eventi tra natura e arte, cultura, storia e intrattenimento, tra giardini storici, musei e percorsi panoramici mozzafiato immersi nel verde. La “Superba” spalanca le sue porte ai visitatori offrendo un’esperienza unica, con le visite guidate agli incantevoli Palazzi dei Rolli, Patrimonio Unesco che comprendono i principali palazzi aristocratici della città. Nei week end del 26-27 aprile e 3-4 maggio ci sono i Rolli Days: si aprono le porte dei palazzi aristocratici e di alcune tra le chiese gentilizie più ricche della città. (www.visitgenoa.it).

Municipi

“Euroflora Diffusa, Bellezza e Colori nei Municipi: vie, piazze, con temi floreali, coinvolgendo tutta la città”. Un progetto di decorazione urbana pensato per abbellire la città con tematiche floreali andando a coinvolgere tutto il territorio, dalle piazze storiche alle strade più nascoste. Ogni angolo di Genova diventerà un’opera d’arte vivente, pensata per creare un’esperienza di bellezza che accompagnerà i visitatori verso l’evento attraverso un’ideale continuità narrativa delle installazioni, dal Waterfront a tutto il resto della città.

Dal “Corridoio Fiorito” che guiderà i visitatori dalla Stazione Genova Brignole all’ingresso di Euroflora (con una decorazione su ogni lampione per creare un percorso di invito verso la fiera) al suggestivo “Gozzo Fiorito” a Boccadasse, saranno creati degli autentici percorsi sensoriali che porteranno un tocco unico alla tradizione marinaresca della città.

Il progetto prevede una serie di installazioni floreali in vari punti segnalati dai municipi, che vanno a decorare ville storiche, parchi e piazze. Le richieste sono state raccolte per garantire una partecipazione attiva di ogni territorio nella creazione di una grande opera collettiva. Installazioni temporanee saranno allestite in varie aree verdi della città quali Villetta Di Negro, Villa Giuseppina, Villa Piantelli, in grado di esaltare la bellezza di Genova.

La bellezza e i colori di Euroflora sbarcheranno nei luoghi più emblematici e significativi della città segnalati dai Municipi con le installazioni fisse presso: Villetta Di Negro (Municipio I Centro Est), Villa Giuseppina e Largo Gozzano (Municipio II Centro Ovest), Villa Piantelli (Municipio III Bassa Val Bisagno); via Geirato-incrocio largo Boccardo, Giardini Cavagnaro e Piazza Suppini (Municipio IV Media Val Bisagno, in alternativa a installazione mobile); Castello Foltzer o piazza Pallavicini (Municipio V Valpolcevera); Via Sestri (aiuole), via Cornigliano-piazza Rizzolio (Municipio VI Medio Ponente), piazza Bonavino-Pegli, Parco-giardino antistante Villa Grimaldi Doria D’Angri in Piazza Bignami-Pra’, Parco di Villa Duchessa di Galliera (Municipio VII Ponente); Giardino di Quinto (Municipio IX Levante).

Un flyer informativo metterà in evidenza ville, parchi e sentieri storici che arricchiranno l’offerta turistica, invitando i visitatori a scoprire Genova anche al di fuori degli spazi espositivi: un progetto innovativo che, celebrando il fiore, intende promuovere la bellezza e la cultura della città, creando un’esperienza unica capace di coniugare mirabilmente arte, natura e tradizione, raccontando una città vibrante e accogliente pronta ad ospitare i visitatori di Euroflora.

Infine, davanti alle principali strutture ricettive, per rafforzare e celebrare il legame tra Genova, Euroflora e il sistema di accoglienza turistica, saranno posizionate delle panchine che richiameranno il logo e la magia della grande manifestazione floreale.

Parchi, ville, giardini

Genova, già capitale europea della Cultura, può vantare un invidiabile sistema di parchi e giardini a picco sul mare, oppure liberamente adagiati sulle alture circostanti, con al centro le ville genovesi, antiche dimore di famiglie nobili e ricchi mercanti, autentici capolavori di architettura e arte. A levante, lungo la costa, tra la via Aurelia e il mare, su di una superficie di 92.000 metri quadrati, troviamo i Parchi di Nervi. Un grande sistema di parchi appartenenti alle ville storiche di Gropallo, Saluzzo-Serra e Grimaldi Fassio, ospitano importanti musei: la GAM Galleria d’Arte Moderna, le Raccolte Frugone e la Wolfsoniana, in un contesto caratterizzato da ampi viali che ospitano centinaia di specie botaniche. Nell’ultimo tratto dei Parchi di Nervi, in zona Capolungo, affacciata sul mare, si trova la casa museo di Villa Luxoro, all’interno della quale sono conservate 2.500 opere tra dipinti, disegni, stampe, libri e ceramiche, tessuti e altro. Possibilità di visitare la Villa, riaperta di recente dopo un lungo restauro.

Nel cuore della città, il Parco di Villetta Di Negro offre una vista mozzafiato sulla città di Genova, sul porto e sul Mar Ligure. All’interno di un edifico in stie neogotico, trovano spazio le collezioni del Museo di Arte Orientale “Edoardo Chiossone”. Il parco è famoso per le sue grotte artificiali, che aggiungono un tocco di mistero e romanticismo. Dal 24 aprile all’11 maggio, in concomitanza di Euroflora, il Museo Chiossone presenta la mostra “Hanami: osservare i fiori di ciliegio e non solo”. A seguire una conferenza sul tema “Flora giapponese in Villetta e in Museo” in programma venerdì 2 maggio alle ore 16:30; e infine, domenica 4 maggio alle ore 11:00 “Kodomo no hi” – La festa dei bambini, delle carpe volanti e dei fiori d’iris.

Sulla collina di Carignano, affacciata sul mare, sorge l’Ottocentesca Villa Croce. Nel parco si possono ammirare varietà di palme e una storica pianta di canfora. Attualmente accoglie il Museo di Arte Contemporanea.

Situato nel quartiere di Castelletto a Genova, tra le salite di Sant’Anna e di San Rocchino, il Parco di Villa De Mari Gruber è una oasi verde di circa 13.500 metri quadrati con una ricca storia. Realizzata nella seconda metà del Cinquecento dalla nobile famiglia De Mari, la villa neoclassica, comprensiva della torre originaria, si affaccia su un terrazzo panoramico.

A pochi passi dalla centralissima piazza De Ferrari, nel cuore di Genova, ci imbattiamo nel Parco dell’Acquasola che si ispira ai boulevard francesi, grazie ai suoi ampi viali alberati e spazi aperti, offrendo una vista suggestiva sulla città e sul porto. Ospita un laghetto e un teatro all’aperto per spettacoli e concerti.

Vero e proprio gioiello del ponente genovese in stile inglese, il Parco di Villa Rossi Martini è caratterizzato da ampie radure circondate da alberi ad alto fusto, tra cui pini, cedri, lecci, cipressi e palme. La villa seicentesca prende il nome dai suoi ultimi proprietari.

Conosciuta anche come “La Bellezza”, Villa Imperiale Scassi, costruita nel1560 per volontà del principe Vincenzo Imperiale, è una storica dimora nobiliare situata nell’antichissimo quartiere di Sampierdarena a Genova, allora sede di villeggiatura per i patrizi genovesi. Situata a Voltri, Villa Duchessa di Galliera è un complesso monumentale che si estende su un vasto parco collinare, offrendo viste panoramiche sul Mar Ligure. Con una rete di viali che si dirama per 18 km, è il complesso più esteso tra i giardini storici della Liguria. Composto da giardini all’italiana e terrazze, di particolare importanza rivestono gli ampliamenti ottocenteschi con grotte, cascate, il Costello del Belvedere e l’Uliveto. All’estremità del parco, oltre il confine Nord occidentale, sorge il piccolo Santuario di Nostra Signora delle Grazie collegato alla villa da un sentiero – la Via del Sale – immerso in un paesaggio suggestivo. Storica dimora nobiliare situata nel quartiere residenziale di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini costruita su progetto dell’architetto Michele Canzio, immersa nel parco ottocentesco, uno dei maggiori giardini storici e dei più rari ed eccellenti esempi di stile romantico, offre ai visitatori è un’esperienza storico-culturale, paesaggistico-botanica ma anche meditativo-filosofica. Un percorso naturalistico conduce ad un’area verde con sequoie secolari, tra le più alte della Liguria, e si collega al sentiero escursionistico E1 che parte dalle alture di Pegli.

Sulle colline che circondano Genova si estende il Parco Delle Mura, un autentico percorso naturalistico e storico. Le Mura Nuove sono l’antico sistema difensivo secentesco della città, lungo 12 km, una delle cinte murarie più lunghe d’Europa. Il parco è un ecosistema integrato bosco-prateria-macchia mediterranea che, comprende 16 Forti militari, costruiti tra fine ‘700 e inizio ‘800, collegati da oltre 16 km di strade e sentieri panoramici nella natura.

Inaugurata nel 1502 dal re di Francia Luigi XII, Villa Imperiale Cattaneo presenta un giardino multi-livello con terrazze geometriche, impreziosito da un ninfeo e rampe con balaustre e lunghi corridoi con pergolato. Successiva la sistemazione con prato all’inglese e boschi, situata nel quartiere d San Fruttuoso, la villa ospita oggi la Biblioteca Comunale.

Situato sulla collina di Montegalletto, edificato nel 1886 e circondato da un parco fiabesco, il Castello D’Albertis, in stile neogotico, è un mélange architettonico che rende omaggio ai fasti medievali della città di Genova, di cui riprende e sintetizza la torre degli Embriaci e le polifore del Palazzo San Giorgio. È sede dell’importante Museo delle Culture del Mondo che in occasione di Euroflora, domenica 27 aprile ospita Luoghi “segreti” di Castello D’Albertis, due esclusive visite al parco con l’apertura straordinaria di alcune parti normalmente chiuse. Nella stessa giornata, sono previste attività specifiche per famiglie e bambini. Residenza cinquecentesca voluta da Andrea Doria, ammiraglio e figura politica di spicco della Repubblica di Genova, Villa del Principe, esempio magnifico di dimora rinascimentale, gode di uno straordinario parco storico all’italiana vicino al porto, con fontane e giochi d’acqua. La villa è composta da diversi ambienti, tra cui l’appartamento del Principe, la Loggia degli Eroi, l’appartamento della Principessa e la Galleria Aurea.

Adiacenti alla sede del Comune di Genova, i Giardini di Palazzo Tursi ospitano alberi secolari e piante ornamentali, con vista sulla città. Palazzo Tursi è un imponente edificio storico, che presenta una ricca collezione di opere d’arte e rappresenta il culmine del fasto residenziale dell’aristocrazia genovese, parte integrante dei Musei di Strada Nuova, insieme a Palazzo Rosso e Palazzo Bianco. Situati nella rinomata va Garibaldi, i Giardini di Palazzo Lomellino sono un vero gioiello nascosto nel cuore di Genova, caratterizzato da elementi architettonici e decorativi di grande pregio, come il ninfeo e la torre. Il giardino, all’interno di Palazzo Nicolosio Lomellino è un notevole e raro esempio di architettura barocca e fa parte dei Palazzi dei Rolli, patrimonio dell’umanità UNESCO. Oltre agli interni affrescati, il palazzo vanta un Giardino Segreto, caratterizzato da aiuole curate e giochi d’acqua. Situato nella frazione di Comago a Sant’Olcese, il Parco Villa Serra si snoda in percorsi a serpentina, assi visivi e coni prospettici accompagnano il visitatore tra boschetti ed ampie pelouse erbose alla scoperta di laghi, ruscelli, cascate ed un prezioso impianto di specie arboree esotiche. La villa fu costruita nel XVIII secolo dalla famiglia Serra, una delle più importanti famiglie nobili genovesi. Un giardino esotico inserito nell’antico centro storico della città, l’Orto Botanico vanta una superficie di circa un ettaro e accoglie al suo interno 4.000 esemplari e circa 2000 gruppi tassonomici.

Musei

Con i suoi due musei statali e l’articolata rete dei musei civici, l’offerta museale che Genova offre ai visitatori è di assoluto livello. Nello specifico, durante Euroflora, il Museo del Risorgimento a Casa Mazzini, martedì 29 aprile alle 15.30 e mercoledì 30 aprile alle 17 spazio per due visite guidate sul tema dei motivi botanici nei fazzoletti patriottici conservati nella raccolta di cimeli del museo. Al Museo di Archeologia Ligure è previsto, domenica 27 aprile alle 15:30, un percorso e un laboratorio di cianotipia su piante, semi e fiori dalla preistoria dal titolo Erbario preistorico in blu. Giovedì 24 aprile, martedì 29 aprile, mercoledì 30 aprile e giovedì 1°maggio sempre alle 17:30 ai Musei di Strada Nuova si potrà visitare Flora D’Autore, approfondimenti sulle collezioni. Dal 15 aprile al 4 maggio al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria la mostra Erbari in vetrina: gli antichi campioni essiccati delle collezioni del museo, mentre martedì 29 aprile, con inizio alle 16, ospiterà una conferenza dal titolo “Dal prato al museo”: fiori da sfogliare.

Il Museo Diocesano presenta Museo in fiore, un percorso espositivo aperto dal 25 aprile al 2 giugno, dove dai dipinti esposti faranno ‘capolino’ piante e fiori e frutti, simbolo di una natura lussureggiante e meravigliosa, ma contenitori di significati simbolici con cui arricchire la scena rappresentata nell’opera. ( www.museodiocesanogenova.it ).

Biblioteche

“Libri in fiore”, Un giardino di storie e colori. In occasione di Euroflora, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al mondo dei fiori e del paesaggio, le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Genova diventano luoghi di incontro tra cultura e natura, offrendo un programma ricco di eventi, letture e approfondimenti tematici. Il fascino dei giardini, la bellezza dei fiori e il potere evocativo della natura hanno da sempre ispirato poeti, scrittori e artisti di ogni epoca.

Attraverso una serie di iniziative speciali – mostre bibliografiche, letture ad alta voce, laboratori creativi e incontri con esperti – le biblioteche vogliono celebrare questo legame profondo tra la letteratura e il mondo vegetale, offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire il valore della biodiversità e della sostenibilità. Dai miti e leggende sui fiori alle pagine della letteratura botanica, dai romanzi ambientati in giardini incantati ai manuali di giardinaggio e cura delle piante, ogni attività sarà un invito a esplorare il verde non solo con gli occhi, ma anche con la mente e il cuore. Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, con letture animate e laboratori ludico-didattici per avvicinarli al rispetto della natura attraverso il gioco e la creatività.

Palazzo Ducale

Dal 22 marzo al 13 luglio, negli spazi dell’Appartamento e della Cappella del Doge propone la mostra Giorgio Griffa, dipingere l’invisibile: i delicati toni pastello dei suoi quadri sono un ideale filo di collegamento con la forza della natura che si rivela nei colori dei fiori. I 13 archi della loggia di Palazzo Ducale ospitano l’installazione Natura della natura della natura, dell’artista Luca Trevisani. ( www.palazzoducale.genova.it ).

Porto Antico

Durante Euroflora continuano le mostre al Porto Antico. A Porta Siberia i visitatori potranno viaggiare nell’Antico Egitto, con la mostra “Tutankhamon – La tomba, il tesoro, la maledizione“, tra ricostruzioni scenografiche, l’uso di tecnologie all’avanguardia, e la collezione con le repliche ufficiali degli oggetti più importanti del tesoro di Tutankhamon. Prorogata per tutto il mese di aprile la “Mostra delle Illusioni” al Modulo 1 dei Magazzini del Cotone, con oltre 70 illusioni ottiche frutto di combinazioni di arte, architettura, elementi di fisica e psicologia. ( www.portoantico.it ).

Camera di Commercio

La Camera di Commercio schiera quest’anno, per la prima volta, le squadre al completo degli operatori aderenti ai marchi “Genova Gourmet Banqueting & Catering” e “Genova Gourmet Bartender” per offrire ai partecipanti della cena tradizionale ufficiale di Euroflora, in programma ai Magazzini del Cotone, piatti e bevande a tema floreale realizzati naturalmente con i prodotti di eccellenza del territorio ligure.

I negozi di tutta Genova festeggeranno il ritorno a casa di Euroflora infiorando le vetrine con arredi che richiameranno il tema di fondo della 13esima edizione – “La natura si fa spazio” – valorizzando al tempo stesso i fiori e le piante della Liguria. L’iniziativa del concorso vetrine parte ancora una volta dalla Camera di Commercio, che metterà a disposizione i premi per le diverse categorie in gara, e sarà realizzata in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti Genova.

Escursioni

Oggi, l’acquedotto storico è un percorso escursionistico molto apprezzato, che permette di immergersi nella storia e nella natura. È una antica infrastruttura che tra boschi e sentieri, scavalca il cimitero monumentale di Staglieno, e attraverso un percorso di circa 28 km, nascosto e sotterraneo nella parte urbana, arriva fino al Porto Antico.

È possibile raggiungere il punto più alto di Genova, grazie all’itinerario escursionistico Pra’ – Punta Martin, che dalla città sul mare attraversa e colline pedemontane e poi si inoltra tra le montagne fino all’altopiano sommitale della Scaggia e a Punta Martin.

Costruito nel XVIII secolo a 180 metri sul livello del mare, nel luogo dove sorgeva l’oratorio di Santa Tecla, da cui prende il nome, raggiungibile scendendo dal Forte Richelieu, il Forte di Santa Tecla è una antica fortificazione inserita in un contesto naturale suggestivo e fa parte del Parco Urbano dei Forti di Genova.

Teatri

Durante Euroflora, gli appassionati potranno trascorrere intensi momenti a teatro. In particolare, dal 25 al 27 aprile al Teatro Nazionale di Genova Ivo Chiesa andrà in scena “D’oro. Il sesto senso partigiano” da un’idea di Gad Lerner e Laura Gnocchi, per celebrare gli ottanta anni dal 25 aprile. A seguire, dal 30 aprile al 3 maggio, ispirato a The Man Who Fell to Earth” (L’uomo che cadde sulla terra) lo spettacolo Lazarus di David Bowie e Enda Walsh, un travolgente e per certi versi struggente pezzo di “teatro musicale”, scritto dalla rockstar, poco prima della sua scomparsa, insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. ( www.teatronazionalegenova.it ). Al teatro Politeama Genovese, nei giorni 2 e 3 maggio, una splendida Geppi Cucciari porterà in scena “Perfetta”, l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso. ( www.teatrodellatosse.it ). Martedì 29 aprile, con inizio alle ore 18, il teatro Carlo Felice offre una conferenza illustrativa sulla Carmen, mentre sabato 3 maggio presenta “Un viaggio nel tempo”, suggestiva visita al teatro Carlo Felice ( www.operacarlofelicegenova.it ).

“Vogliamo che tutta la nostra città, da ponente a levante, si senta partecipe di questo prestigioso appuntamento – dichiara l’assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Alessandra Bianchi – I parchi, le ville ed i palazzi storici ma anche strade e piazze, sono pronte a colorarsi e vestirsi a festa per dare il bentornato in città ad Euroflora che, quest’anno, torna nella sua storica location del Waterfront di Levante per quello che si preannuncia essere un vero e proprio “viaggio floreale”, da ponente a levante, immersi in un’atmosfera unica. E, per festeggiare il ritorno al Palasport arriveranno anche la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup di tennis, conquistate dall’Italia lo scorso novembre, pronte a regalare istantanee uniche ad appassionati, visitatori e turisti. Natura, arte e storia – continua l’assessore Bianchi – si intrecciano arricchendo la nostra offerta turistica, invitando tutti i nostri visitatori a scoprire Genova da una prospettiva inedita”.

“Un grande evento internazionale come Euroflora, che mette in risalto la nostra città, merita di avere un coinvolgimento capillare di tutti i nostri palazzi, musei e biblioteche. Abbiamo infatti previsto percorsi tematici per risaltare il binomio tra cultura e natura – commenta l’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso – con l’obiettivo di proporre un’offerta più ampia possibile. Le nostre biblioteche saranno luoghi di incontro per eventi, letture e approfondimenti, garantendo ai visitatori un’occasione per celebrare il legame tra la letteratura e il mondo vegetale in ogni sua sfaccettatura. Anche i nostri musei apriranno le loro porte tra laboratori, visite guidate, approfondimenti sulle collezioni e allestimenti di vetrine dedicati al tema naturalistico. Insomma, una grande unione d’intenti e di iniziative per rendere ancora più memorabile questa edizione di Euroflora, considerando anche che, in concomitanza – conclude Rosso – si svolgeranno i Rolli Days di primavera, che si legheranno a doppio filo alla manifestazione floreale”.

“Sono orgoglioso della risposta della città – sottolinea Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa. Con le novità del nuovo format e il fascino ritrovato della sede originaria completamente rivitalizzata si è creato un circolo virtuoso che ha messo in moto le migliori energie. All’esterno di Euroflora i visitatori avranno a disposizione un’offerta straordinaria per scoprire la città nelle sue mete più conosciute per andare alla ricerca di luoghi, itinerari e appuntamenti ad hoc. All’interno della manifestazione avremo un programma completamente rivoluzionato rispetto al passato, capace di interessare ogni tipologia di pubblico. Grandi nomi e grandi temi, convegni, presentazioni, interattività e musica sono le cifre intorno a cui ruoterà un palinsesto che, a oggi, conta più di 150 eventi”.

“La Camera di Commercio festeggia il ritorno a casa di Euroflora confermando il proprio impegno a fianco del Comune per vestire di fiori la città – spiega il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – I negozianti saranno chiamati ad addobbare le vetrine, con il supporto e la regia del Civ di appartenenza, mentre i ristoratori e i bartender proporranno menu e cocktail ispirati ai fiori. Per la prima volta Euroflora vedrà in campo le squadre degli operatori aderenti ai marchi “Genova Gourmet Banqueting and Catering” e “Genova Gourmet Bartender”, che rappresentano l’eccellenza genovese nei servizi di ospitalità per i grandi eventi, per proporre un menu floreale ai partecipanti alla cena ufficiale ai Magazzini del cotone”.