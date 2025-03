Euroflora 2025, previsti 15 punti ristoro: li gestirà Cirfood

Genova. La bellezza, i colori e i profumi di Euroflora – 13 ^ Mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale, unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers – splenderanno a Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Una manifestazione che si evolve e guarda al florovivaismo a 360°, partendo dalle eccellenze produttive e spaziando dall’architettura del paesaggio, alla sostenibilità ambientale, al turismo consapevole e al mondo della ricerca.

All’interno dell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano, saranno presenti spazi dedicati alla ristorazione, gestiti da CIRFOOD Retail, quale concessionario unico individuato da Porto Antico di Genova SPA.

CIRFOOD, gruppo italiano leader nell’ambito della ristorazione collettiva e commerciale, già affidatario unico dei servizi di ristorazione a Expo 2015, proporrà una ricca offerta food & beverage, sintesi di un approccio che coniuga i sapori del territorio e della tradizione con l’importanza di portare gusto, qualità e dinamismo all’interno di uno degli eventi liguri più seguiti a livello internazionale.

Nel dettaglio, sono previsti 15 punti ristoro, suddivisi in tre aree strategiche: veri e propri spazi dedicati alla ristorazione presenti in Piazzale Kennedy, in Marina e nel Padiglione Blu – Jean Nouvel, dove sarà possibile consumare colazioni, pranzi, aperitivi e snack pomeridiani.

Tra i prodotti tipici locali della Liguria, sarà possibile gustare le prelibatezze del Consorzio Focaccia di Recco IGP, il Pesto di Pra’, la pasta, le trofie e il pansotto di Sori di Pastificio Novella, le focacce di Panificio Tossini e le acciughe fritte e la panissa di Camugin. Per concludere, l’Amaro Camatti della Sangallo Distilleria delle Cinque Terre.

Completeranno l’offerta alcuni dei marchi retail del gruppo CIRFOOD: Antica Focacceria S.Francesco, la Cucina Popolare Siciliana dal 1834, Poormanger, Quelli delle Patate (ripiene) dal 2011, e RITA, Ristorante Italiano dal 2001. Infine, grazie a partnership siglate da CIRFODO Retail appositamente per questo evento Campari e Camatti, firmeranno la proposta degli apertivi.

Un percorso enogastronomico studiato su misura per Euroflora 2025 che consente di rispondere a tutte le diverse esigenze alimentari: saranno, infatti, presenti proposte Vegetariane, Vegan e offerte Gluten Free.

CIRFOOD condivide con Euroflora 2025 una grande attenzione al tema della sostenibilità ambientale, aderendo alle linee guida del Comune di Genova per gli eventi sostenibili sottoscritte da Euroflora. Tutti i materiali utilizzati per il servizio di ristorazione nel corso della manifestazione saranno riciclati, riciclabili e con un basso impatto per il Pianeta.

Saranno, inoltre, presenti all’interno di ogni punto ristoro spazi dedicati al corretto conferimento dei rifiuti, consentendo a tutte le visitatrici e a tutti i visitatori di supportare CIRFOOD Retail ed Euroflora 2025 nell’importante impegno comune volto a una corretta raccolta differenziata.

Il Gruppo CIRFOOD, per la manifestazione, impiegherà oltre 150 persone, la maggior parte delle quali provenienti dal territorio ligure. Personale altamente qualificato e formato per rispondere, con qualità e attenzione, alle esigenze di consumatrici e consumatori: con l’obiettivo di assicurare una piacevole esperienza a chi parteciperà all’evento.

Come saranno suddivise le aree food?

Piazzale Kennedy

Due Caffetterie (bar snack)

Focacceria Tossini (focacce genovesi e torte salate)

Marina

Poormanger (patate ripiene)

Antica Focacceria S. Francesco (cibo di strada palermitano)

Pasta Levante (punto pasta ligure, trofie al pesto e pansotti al sugo di noci)

Pizza Ponente (punto pizza alla ligure)

Consorzio Focaccia di Recco IGP

Camugin (acciughe fritte e panissa)

Punto Caffè e Gelato

Padiglione Blu

Piano Terra

RITA Pizza

RITA Caffè

Secondo Piano

BarExit

Terrazza Mare

Drink station Campari

Drink station Camatti