Euroflora 2025, per la prima volta presenta lo stand di Santa Margherita Ligure

Genova. Per la prima volta dalla nascita della manifestazione, il Comune di Santa Margherita Ligure sarà presente con uno stand all’Euroflora di Genova, quest’anno di scena dal 24 aprile al 4 maggio prossimi. La “Perla del Tigullio” sbarcherà così nel nuovo waterfront e lo farà con una scenografia che esalterà le peculiarità ambientali del suo territorio.

Lo stand avrà forma triangolare e sarà suddiviso in tre parti: un dislivello da cui si snoderà un sentiero corredato da piante aromatiche, tradizionali e non, che condurrà ad un “belvedere” affacciato sul mare. A introdurre questa piccola terrazza panoramica sarà un colonnato vestito di glicini ispirato all’Abbazia della Cervara. L’area in basso ricreerà invece il verde urbano con alberature mediterranee fiorite di piante perenni.

“Siamo orgogliosi di aprire un nuovo canale promozionale che avrà effetti benefici per la nostra immagine turistica grazie all’effetto combinato di due fattori – spiega la consigliera incaricata al progetto, Barbara Trabucco – la dimensione internazionale della manifestazione e l’attrattività dell’installazione che proporremo”.