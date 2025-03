Ericsson, M5s Liguria: “Siamo dalla parte dei lavoratori: Regione e Governo intervengano”

Genova. “Come M5S, questa mattina abbiamo partecipato al tavolo convocato in Regione Liguria per ascoltare i lavoratori Ericsson di Genova, sempre più allarmati per il proprio futuro e per quello delle proprie famiglie. Nella nostra città, purtroppo, è stata progressivamente mortificata un’indiscussa eccellenza fatta di professionisti di primissimo livello”.

Così, il senatore M5S Luca Pirondini con il deputato M5S Roberto Traversi e il capogruppo regionale Stefano Giordano a margine dell’incontro con i lavoratori Ericsson che si è tenuto oggi alla Sala Montale in Regione Liguria.

“I numeri sono impietosi: ricordiamo che quando nel 2012 l’azienda si è trasferita sulla collina degli Erzelli, la forza lavoro del colosso svedese contava oltre 900 impiegati che occupavano 7 piani di un palazzo. In poco più di 13 anni, con le più disparate procedure, gli occupati Ericsson sono scesi a quota 373 su soli 2 piani. I licenziamenti, oltre a non fermarsi, rasentano il grottesco: il mese scorso, 8 lavoratori sono stati accompagnati dalle guardie alla porta. Sollecitiamo la Regione Liguria e il Governo nazionale a intervenire per difendere i lavoratori genovesi nell’interesse di un territorio che al colosso svedese ha sempre dato tanto”.