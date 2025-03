Emporio solidale al Cep, il Circolo Pianacci sostiene il progetto e diventa punto di raccolta dei beni

Genova. Dal 1° marzo il Circolo Arci Pianacci attiva una propria collaborazione e sostegno al progetto di Misericordia Ponente Soccorso dell’Emporio Solidale al Cep.

L’Emporio Solidale si occupa della distribuzione gratuita di beni (alimentari e non) a famiglie e persone che ne hanno bisogno. Il servizio è strutturato come un market, con le scaffalature in cui sono esposte diverse tipologie di beni, a ognuno dei quali corrisponde un punteggio. Sulla base del proprio Isee le famiglie dispongono di un punteggio complessivo mensile che andrà progressivamente a scalare fino al suo azzeramento con l’approvvigionamento direttamente dagli scaffali sulla base delle loro occasionali esigenze. In questo modo la persona può scegliere il prodotto del quale ha più bisogno o urgenza minimizzando la consegna di prodotti non utili alla persona.

La collaborazione del Circolo Arci Pianacci si concretizza in questo modo: il Circolo diventa un ulteriore punto di raccolta dei beni che poi verranno, periodicamente, consegnati a Misericordia Ponente Soccorso invitando, anche, i propri soci e cittadini della zona a donare dei beni al progetto (i beni da donare sono: olio d’oliva, riso, sale, zucchero, caffè, succhi di frutta, pane e latte a lunga conservazione, biscotti, merendine, confetture, farina prodotti per l’igiene personale e per l’igiene dei bambini);

Il circolo attiva nei propri circuiti e in alcune iniziative una comunicazione per promuovere il progetto dell’Emporio Solidale e realizza alcune iniziative finalizzate alla raccolta e promozione del progetto.

Il Circolo Arci Pianacci si trova in via della Benedicta 14 ed è aperto, dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19.