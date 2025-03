Emergenza casa, i piccoli proprietari: “Bene che Regione tuteli chi affitta ma servono più agevolazioni”

Genova. L’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari accoglie con favore le recenti dichiarazioni del governatore della Liguria, Marco Bucci, in merito all’emergenza abitativa. “Le parole del presidente regionale riconoscono un nodo cruciale che denunciamo da tempo – scrive in una nota stampa Valentina Pierobon Presidente di ASPPI Genova – molti proprietari rinunciano ad affittare le proprie abitazioni a lungo termine perché gravati da troppe incertezze, in particolare il rischio di morosità e i lunghi tempi di rilascio degli immobili”

Per rilanciare il mercato della locazione residenziale è necessario “garantire maggiori tutele ai proprietari – sottolinea Pierobon – In questa direzione, riteniamo fondamentale una riformulazione del fondo Filse, che oggi opera come garanzia contro la morosità, rendendolo più flessibile e aumentando il numero di mensilità garantite a tutela dei proprietari. Ricordiamo che mediamente uno sfratto dura tra i 18 e i 24 mesi, con gravosi costi economici a carico dei proprietari. Servono strumenti più efficaci e accessibili per incentivare la messa a disposizione di alloggi, soprattutto per le famiglie in cerca di soluzioni stabili. Con questa finalità sarà fondamentale rilanciare l’Agenzia Sociale per la casa, istituto che ad oggi ha dimostrato la sua scarsa efficacia. Nel 2023 a fronte di 81 richieste ha concluso solo 8 contratti. La nostra proposta è quella di prevedere per questa tipologia di contratti, un ulteriore agevolazione IMU.”

“Allo stesso tempo, ci hanno lasciato perplessi le dichiarazioni contenute nel programma della candidata del Centro Sinistra, che propone l’acquisto di immobili da parte del Comune per immetterli sul mercato della locazione a canone calmierato – osserva Pierobon – Gli immobili a disposizione sono già numerosi e spesso restano vuoti. Inoltre difficilmente ci sarebbero le coperture economiche per un’operazione di questa portata. La soluzione più efficace sarebbe invece investire su maggiori incentivi fiscali per i piccoli proprietari immobiliari, affinché siano loro stessi a destinare nuovamente i propri immobili alla locazione di lunga durata. In questo modo, il beneficio sarebbe duplice: da un lato si risponderebbe all’esigenza di chi cerca una casa, dall’altro si sosterrebbero i proprietari, che sarebbero maggiormente incentivati a rimettere nuovamente a reddito il proprio immobile in maniera stabile, senza dover ricorrere alla locazione breve. I costi per la collettività sarebbero decisamente più contenuti, mentre l’impatto positivo sarebbe più esteso e duraturo”.

“Accogliamo con fiducia questa prima apertura della Regione e auspichiamo che possa tradursi in un confronto concreto sulle soluzioni da adottare – conclude Pierobon – L’emergenza casa si affronta coinvolgendo tutti gli attori del settore: i piccoli proprietari vogliono essere parte della soluzione, non il problema, ma servono strumenti adeguati per garantire un equilibrio tra tutela dell’inquilino e sicurezza per chi affitta”.