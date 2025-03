Emergenza casa, Bucci: “Servono garanzie per i proprietari perché scelgano affitti lunghi”

Genova. Un fondo di garanzia per incentivare i proprietari di case a scegliere gli affitti lunghi anziché quelli a breve termine o ad uso turistico. È la soluzione anticipata dal presidente ligure Marco Bucci a margine dell’incontro organizzato dalla Regione per illustrare ad amministratori e professionisti le novità introdotte dal decreto Salva Casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale.

In Italia (ultimamente a Napoli ma non solo) si moltiplicano le proteste contro la turistificazione dei centri storici, sempre più densi di b&b e simili, a danno dei residenti che non riescono a trovare un’abitazione a costi accessibili. E il tema è sempre più d’attualità anche a Genova e in Liguria.

“Il turismo deve esserci – premette Bucci – e per evitare che sia troppo impattante bisogna fare bisogna distribuirlo durante tutto l’anno. Ed è quello che stiamo facendo. Ieri ero ad Andora, dove ci sono 8mila residenti e 72mila posti letto. Sono rimasto scioccato a sentire questo numero. Vuol dire che tutti questi posti letto, potrebbero essere utilizzati molto di più durante l’anno”.

Come invertire la rotta? La Regione pensa a strumenti finanziari con cui orientare il mercato delle locazioni: “Se uno dà garanzie di poter pagare sempre l’affitto, l’affitto annuale è in genere superiore all’affitto di poche settimane, anche se quest’ultimo ha prezzi molto più alti. Quindi noi dobbiamo aiutare soprattutto le coppie giovani, ma anche quelle meno giovani, a poter trovare l’affitto mettendo delle garanzie”.

In realtà esiste già da anni in Liguria un fondo di garanzia gestito da Filse finalizzato a ridurre il rischio derivante dall’insolvenza del conduttore. Il proprietario può chiedere il rimborso dei canoni non pagati dall’inquilino fino a un massimo di 12 mensilità, previa messa in mora dopo tre mensilità non pagate. Ma evidentemente allo studio ci sono misure più incisive.

“Stiamo lavorando a un progetto specifico che consente di dare garanzie al proprietario per far sì che ci possano essere anche gli affitti lunghi”, prosegue Bucci. L’obiettivo è stimolare i proprietari ad “approcciare l’affitto lungo” invece di privilegiare forme più frammentate: “Questa garanzia è importantissima, è uno dei freni principali per i proprietari per quanto riguarda gli affitti. Stiamo lavorando a un fondo rotativo, ci sono tante cose che stiamo analizzando. Non vi posso dire che cos’è adesso, ma il problema è noto, è conosciuto e ci stiamo lavorando”.

Diverso il discorso per quanto riguarda il commercio, secondo Bucci: “Ovviamente il negozio serve per la clientela. Se c’è un certo tipo di clientela è giusto che ci sia un certo tipo di negozio. Il negozio senza clienti non esiste. Quindi molte volte noi parliamo di desertificazione commerciale, ma dobbiamo renderci conto che è un problema di clientela: se ci sono i clienti c’è il negozio, se non ci sono i clienti il negozio non ci sta. Quindi noi dobbiamo dare servizio all’esigenza dei clienti, che sono i cittadini o i turisti“.