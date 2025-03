Elodie, la raccolta fondi prosegue con la campagna “Compra un tulipano con ulivo per la Santa Pasqua”

Genova. È partita in questi giorni la campagna solidale “Compra un tulipano con ulivo per la Santa Pasqua“, il cui ricavato sarà interamente destinato ad aiutare la famiglia di Elodie, la bambina affetta da Seu, una grave malattia che ha danneggiato i suoi reni e compromesso gli organi vitali, che sta affrontando costose cure per avere una speranza di riabilitazione. Per prenotare il fiore, è possibile inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 3331053972 entro il 7 aprile. (Ritiro presso il circolo San Luigi via Antica romana di Pegli).

In occasione della Pasqua, anche l’Arcivescovo Tasca ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, ritenendo che il volantino con il Qr code per le donazioni a favore di Elodie dovesse essere pubblicato sul sito dell’Arcidiocesi.

A supporto della raccolta fondi, il 18 aprile, Venerdì Santo, alle ore 21:00, si terrà un grande evento benefico al Teatro Verdi. Sul palco si esibiranno: Vladi dei Trilli, Il coro Canto Libero, Il coro Spirituals & Folks, I comici Paul Genovese e Giorgio Greco.

L’ingresso sarà possibile con una donazione minima di 10 euro.