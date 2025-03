Comunali, Giorgia Mannu si candida alla presidenza del Municipio Valpolcevera. Romeo: “Se ne ricorda dopo 10 anni”

Genova. È stata presentata giovedì mattina la candidatura di Giorgia Mannu alla presidenza del Municipio V Valpolcevera. L’incontro si è svolto alla presenza del candidato sindaco per il centrodestra, Pietro Piciocchi e della candidata vicesindaco Ilaria Cavo.

Mannu, residente in Valpolcevera, correrà per la lista Vince Genova. Avvocata, ex esponente del Pd e vicina in passato a Roberta Pinotti, è di recente passata dalle fila del centrosinistra a quelle del centrodestra, non senza clamore.

“Sono una cittadina e abitante della Valpolcevera e amo questo territorio. Ho deciso di accettare la candidatura alla presidenza di questo municipio perché ritengo fondamentale ascoltare i cittadini e lavorare in sinergia con l’amministrazione per lo sviluppo della valle, per una rigenerazione urbana, secondo i progetti già presentati dell’Area ex Facchini e Green Logistic Valley. Credo ci sia bisogno di fiducia e di riportare i cittadini alla bellezza dell’orgoglio di questa Valle con atti concreti per il miglioramento della vita quotidiana di ciascuno”.

Un “messaggio chiaro – commentano dal centrodestra – che pone al centro ascolto, partecipazione e sviluppo, per voltare pagina rispetto a una narrazione che troppo spesso ha dipinto la Valpolcevera come distante dalle scelte dell’amministrazione”.

“Giorgia Mannu è la persona giusto – ha detto Piciocchi – È passata la narrazione di una contrapposizione fra questo territorio e l’amministrazione ma non è così, il Comune ha difeso la Valpolcevera. E i municipi sono parte integrante dell’amministrazione, non sono un’enclave a se stante“.

“L’importanza di una politica che continui la realizzazione delle grandi opere, fondamentali per il rilancio di questo territorio, e che sappia ascoltare le realtà che lo valorizzano – ha aggiunto Ilaria Cavo – Un grande in bocca al lupo a Giorgia e a tutti i candidati. Le grandi opere, tra cui il Terzo Valico, sono necessarie per questo Municipio e devono andare avanti. Ricordo, tra le tante cose fatte quando, come assessore regionale allo sport, abbiamo salvato il Giro dell’Appennino ascoltando la richiesta dell’ US Pontedecimo di salvarlo. Lo abbiamo fatto noi, prima come regione, e poi insieme alla nuova amministrazione comunale di centrodestra”.

Il presidente uscente del Municipio Federico Romeo: “Mannu si ricorda oggi della Valpolcevera”

Alla candidatura e alle parole di Mannu ha risposto il presidente uscente del Municipio Valpolcevera, oggi consigliere regionale, Federico Romeo.

“La candidata del centrodestra, Giorgia Mannu, si ricorda della Valpolcevera oggi, dopo oltre 10 anni di assenza dalle istituzioni e dal territorio, solo perché si candida. Mi spiace che non si sia mai presentata in passato ai percorsi di partecipazione che ho promosso come Municipio, anche quando questi si svolgevano in collaborazione e in un confronto con il Comune”.

“Le sue affermazioni rappresentano perfettamente l’atteggiamento dell’amministrazione Bucci-Piciocchi nei confronti dei Municipi: costringerli ad andare a chiedere con il cappello in mano, visto che il Comune ha di fatto smantellato il decentramento e tolto risorse per le manutenzioni delle strade, del verde e delle scuole. Nonostante questo, grazie alla determinazione del Municipio e dei cittadini siamo riusciti a ottenere risultati importanti che la candidata presidente non è neanche in grado di immaginare perché non conosce il territorio, le persone della Valpolcevera e la straordinaria rete associativa e di solidarietà che è la forza e l’orgoglio della nostra vallata”.