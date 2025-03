Genova. L’Udc alla fine scioglie il nodo e si schiera in vista della prossime elezioni comunali scendendo in campo con Pietro Piciocchi e la coalizione di centrodestra.

La conferma è arrivata nel pomeriggio di domenica con una nota diffusa non dal partito, ma da Piciocchi, che si dice “molto soddisfatto” dell’ingresso dell’Udc nella coalizione, definendo la decisione “una scelta che rafforza in modo concreto e significativo un progetto politico che guarda al futuro della nostra città con serietà, competenza e visione”.

“Ci convince molto il fatto che l’Udc abbia scelto di condividere un percorso che non si basa su ipocrisie od opportunità elettorali ma nasce da una visione comune, profonda, di città. Un’idea di sviluppo basata sulla concretezza, sull’ascolto e sulla capacità di affrontare le sfide quotidiane con una squadra compatta e coesa – continua Piciocchi – La nostra non è una coalizione nata per l’occasione: è una comunità politica unita da valori condivisi e da un progetto solido, costruito negli anni. La grandissima coesione che ci caratterizza è un valore aggiunto per Genova, perché solo con un fronte compatto e competente possiamo continuare a garantire stabilità, crescita e benessere”.

L’ingresso dell’Udc è, in realtà, più un ritorno. A inizio marzo i rapporti si erano fatti più tesi quando il partito aveva denunciato di “non essere stato ascoltato a sufficienza” e di essere stato “messo a margine dagli stessi alleati” nel corso delle riunioni della coalizione per la campagna elettorale del centrodestra.

“La direzione regionale ligure dell’Udc ha deciso di non prendere più parte dalla giornata odierna alle riunioni della coalizione di centrodestra – si legge in una nota firmata da Paolo Carini, coordinatore provinciale – Decisione maturata in quanto riteniamo che il nostro partito, pur portando idee e progetti a favore della comunità, non sia stato ascoltato a sufficienza e messo a margine dagli stessi alleati“.

Tra le motivazioni alla base della rottura ci sarebbe anche l’esclusione del partito dalla spartizione dei candidati presidenti di Municipio, nodi evidentemente sciolti, visto l’annuncio domenicale di Piciocchi. Proprio i presidenti – anzi, le presidenti – di Municipio sono state protagoniste della campagna elettorale del candidato di centrodestra nei giorni scorsi. Giovedì è stata ufficializzata la candidatura di Giorgia Mannu, ex esponente del Pd, a presidente del Municipio Valpolcevera, venerdì è toccato a Federica Cavalleri, candidata a raccogliere l’eredità del leghista Andrea Carratù alla presidenza del Municipio Centro Est.