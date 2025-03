Comunali, c’è la data: a Genova si vota il 25-26 maggio, eventuale ballottaggio l’8-9 giugno

Genova. Le elezioni comunali a Genova saranno il 25-26 maggio, con eventuale secondo turno l’8-9 giugno. È quanto prevede il decreto approvato in Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa.

Anche stavolta si voterà su due giornate: domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00.

L’election day per i cinque referendum su cittadinanza e lavoro è fissato all’8-9 giugno. Questo significa, come avevamo anticipato, che i cittadini genovesi saranno chiamati a votare comunque due volte: il 25-26 maggio per eleggere il sindaco, i Consiglio comunale e gli organi dei Municipi, e due settimane dopo per votare i quesiti abrogativi oltre all’eventuale secondo turno delle comunali.

Il ballottaggio, lo ricordiamo, è previsto nei Comuni con più di 15mila abitanti qualora nessuno dei candidati abbia superato al primo turno la metà dei voti validi (escluse perciò le schede nulle e bianche).

In Liguria sono solo cinque i comuni al voto e l’unico con possibilità di ballottaggio è Genova: gli altri, tutti sotto i 15mila abitanti, sono Orero, Rossiglione, Sassello e Vallecrosia. I cinque referendum abrogativi riguardano la concessione della cittadinanza italiana con 5 anni di residenza anziché 10, lo stop ai licenziamenti illegittimi, l’aumento dei risarcimenti per chi viene licenziato da una piccola impresa, il ripristino dell’obbligo di causale per il ricorso ai contratti a tempo determinato, il ritorno alla responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro negli appalti. I promotori invitano a votare sì in modo da cancellare le leggi in questione. Se l’affluenza non supera il quorum del 50%, il referendum è nullo.