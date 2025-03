“Educare alla responsabilità”, l’evento di Silp Cgil contro le mafie

Genova. Si è conclusa con successo la giornata “Educare alla Responsabilità”, tenutasi il 16 marzo presso l’Area Archeologica Giardini Luzzati a Genova. L’evento, dedicato alla memoria delle vittime innocenti delle mafie, è stato organizzato dal Silp Cgil di Genova e da Libera ed ha registrato una partecipazione sentita e profonda. E’ quanto si legge in una nota di Silp Cgil Polizia, Silp Cgil Genova Libera Contro le Mafie, Cgil Genova Pietro Colapietro.

La giornata, spiega la nota, è stata aperta con il saluto del segretario generale Silp Cgil di Genova Salvatore Artale e con il ricordo delle vittime nella Polizia di Stato, alla presenza del questore Silvia Burdese e del viceprefetto Stefano Piccolo. Importanti rappresentanze istituzionali hanno onorato l’evento con la loro presenza.

Durante la manifestazione, continua la nota, è stato presentato il libro “Le nostre storie sono la nostra storia nella Polizia di Stato”, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria dei colleghi uccisi in servizio. La collaborazione tra Libera Genova e Silp Cgil Genova, che hanno organizzato l’appuntamento nei minimi dettagli, è stata evidenziata come un pilastro fondamentale per il successo dell’iniziativa. Degni di nota gli interventi di Monica Dobrowolska, vedova del commissario Roberto Mancini, che ha condiviso una toccante testimonianza personale, e dello psicologo Emanuela Pizzo, che ha discusso l’impatto psicologico sulle vittime di mafia. Monica Dobrowolska ha anche presentato un video sulle indagini legate alla “Terra dei Fuochi”, evidenziando le carenze statali nei confronti di questo drammatico problema, prosegue la nota.

La chiusura della giornata è stata affidata a Pietro Colapietro, segretario generale Silp Cgil, che ha approfondito le problematiche legate alle mafie e le condizioni lavorative nella Polizia di Stato. L’evento, conclude la nota, si è concluso con la solenne lettura dei nomi delle vittime delle mafie, una testimonianza di rispetto e ricordo per chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia.