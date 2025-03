Oggi l’eclissi parziale di sole: quando vederla a Genova, ma c’è l’incognita meteo

Genova. Oggi, sabato 29 marzo anche a Genova sarà parzialmente visibile l’eclissi parziale di sole. Nella nostra città il fenomeno inizierà alle 11.21, arriverà al suo picco poco dopo mezzogiorno e terminerà alle 12.44. La percentuale di copertura del disco solare non arriverà oltre l’8,8%, dunque difficilmente osservabile senza strumenti specifici. Ma c’è un’altra grande incognita: il meteo, visto il cielo previsto nuvoloso per tutta la giornata.

L’osservatorio astronomico del Righi sarà aperto per ammirare il fenomeno (qui i dettagli sugli orari e sulle modalità).

In ogni caso, anche se si tratta di un eclissi parziale, l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che è anche un oculista avverte: “Non guardatela senza occhiali con filtri specifici”.

L’assessore ricorda che “si tratta di un evento molto raro e affascinante ma attenzione perché bastano pochi secondi e se i raggi luminosi non sono sufficientemente schermati, questi possono danneggiare in modo irreparabile la retina e in particolare la macula cioè il centro della retina”.

“Gli occhiali da sole, cosi’ come le lastre o i negativi delle pellicole fotografiche non sono in grado di filtrare in modo efficiente le radiazioni luminose. Bisognerebbe che tutti ci munissimo di uno schermo da saldatore o di occhiali con particolari filtri denominati Mylar. Dato che difficilmente sarà possibile munirsi di questi particolari dispositivi di protezione la mia raccomandazione e’ evitate di guardarla e farla guardare ai bambini. Il rischio e’ troppo elevato e i possibili danni oculari, la maculopatia solare, sono irreversibili”.