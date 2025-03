Sabato 29 marzo eclissi parziale di sole, appuntamento all’osservatorio del Righi

Genova. Sabato 29 marzo apertura dell’osservatorio astronomico del Righi in occasione dell’eclissi parziale di sole. A Genova il fenomeno inizierà alle 11.21, arriverà al suo picco poco dopo mezzogiorno e terminerà alle 12.44. La percentuale di copertura del disco solare non arriverà oltre l’8,8%, dunque difficilmente osservabile senza strumenti specifici, con una grande incognita legata al meteo che al momento prevede cieli nuvolosi e pioggia.

In ogni caso l’appuntamento al Righi è alle 9.45 con prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato qui. La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività: animazione al planetario alla scoperta del fenomeno delle eclissi, laboratorio didattico sul sistema solare e infine osservazione dell’eclissi – in caso di condizioni meteo favorevoli – con binocolo, telescopio in luce bianca, telescopio in H-alpha opportunamente dotati di filtri solari schermanti che permettono di seguire l’evoluzione del fenomeno in sicurezza,

Le tre attività sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma Eventbrite, adatta a supportare l’organizzazione di eventi, al link precedentemente indicato.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

– collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche

– registrarsi sulla piattaforma Eventbrite

– prenotare i posti desiderati (adulti e bambini) nel turno prescelto

– pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

– presentarsi in Osservatorio puntuali per l’inizio dell’attività

Il contributo richiesto è 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bimbi da 0 a 12 anni maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono due ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle ore 7.45 di sabato 29 marzo.

Nel corso della mattinata verrà effettuato un collegamento con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) che effettuerà una diretta live del fenomeno con collegamenti da 4 osservatori astronomici (Valle d’Aosta, Trieste, Roma e, per l’appunto, l’Osservatorio Astronomico del Righi). La diretta, chiamata “Il cielo in salotto”, sarà visibile su https://edu.inaf.it/news/eventi/diretta-eclissi-sole-marzo-2025/