8 marzo, il centro Per Non Subire Violenza: “Richieste di aiuto in aumento, 91 da gennaio”

Genova. L’anno 2024 si è concluso registrando 550 richieste d’aiuto, in aumento rispetto agli anni precedenti. 91 solo dall’inizio del 2025. con il 69% di nazionalità italiana e il restante 31% di nazionalità straniera, dove prevale l’origine sudamericana. Sono i dati del centro Per Non Subire Violenza, di Genova, diramati in occasione dell’avvicinarsi dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna.

L’età di chi chiede aiuto? Il 47% delle donne si colloca nella fascia d’età 30/49 anni ma sono sempre in crescita le ragazze che si rivolgono al centro anche per partecipare a un nuovo gruppo per il cambiamento “GenFree”, attivato da pochi mesi.

Rispetto ai titoli di studio, per il 54,4% sono diplomate/laureate, Il 48% lavora. “Noi stiamo investendo molto con il nostro sportello di orientamento al lavoro per sostenere le donne nella ricollocazione nel mondo lavorativo per costruire la loro indipendenza economica”, dicono dal centro.

“L’autore di violenza è il marito o convivente o l’ex marito o l’ex convivente o il fidanzato o l’ex fidanzato, ma in alcuni casi è anche un fratello, un padre. Drammi domestici violenti e inarrestabili”, secondo l’osservatorio del centro Per Non Subire Violenza, di Genova.

Nell’8 marzo il Centro vuole sottolineare l’empowerment delle donne e dei servizi, dalla partecipazione a spettacoli come “Una signorina come me” in collaborazione con il municipio Ponente e l’Asd Dance al Teatro del Ponente, alla collaborazione con la compagnia Baistrocchi, che proprio l’8 marzo sarà in scena alle 21 al teatro della Gioventù con lo spettacolo “Belin che pacco”: parte del ricavato sarà devoluto al Centro. Da sabato appuntamento alla pasticcieria Jaa Nu Vegan per una raccolta fondi tramite l’acquisto di cupcakes

Altre collaborazioni con le associazioni sul territorio e le istituzioni

DONNE INSIEME – oggi 3/03 ore 16.30 Spazio Istituzionale di Via Sagrado 15 “Parole e Canzoni per diffondere la cultura contro la violenza di genere

SPI CGIL del Lagaccio Mercoledì 5/03 alle ore 17,30 al Centro Sociale “Giovanni Scrivani” Via del Lagaccio 86. Donne e Uomini per una società consapevole.

Coop Liguria Giovedì 6/03 ore 15.00 nella Sala Punto d’Incontro Coop Via Merano 20, Genova Sestri Ponente “Meraviglia in blu Anna Atkins la prima donna Fotografa”

7 marzo interverremo ore 17.00 – Convegno in Regione Liguria nella Sala Cristoforo Colombo sul tema “il lavoro silenzioso delle donne nel tempo” per raccontare il lavoro del Centro Antiviolenza Centro Per Non Subire Violenza e il Centro Martina Rossi di Recco.

Non una di meno Sabato 8 marzo ore 10,30 Via Fanti D’Italia SCIOPERO TRANSFEMMINISTA

Partita Amichevole/Tavola Rotonda e Convegno

8/03 ore 10.00 fino alle 13.00 “Calcio Femminile: una questione di cultura” al Campetto Giardini Luzzati Partita Amichevole tra due squadre femminili e poi tavola rotonda dalle ore 11,30 fino alle 13,00 Area Archeologica dei Giardini Luzzati.

Sabato 8 marzo ore 10,30 Inaugurazione installazione a Uscio, in Piazza XX Settembre “No alla violenza sulle donne, Si alla Valorizzazione della Donna nella società” 100 scarpe rosse sulla scalinata della Chiesa, il numero di femminicidio del 2024 a seguire Visita alle Teche del Museo Diffuso

Sabato 8 marzo dalle ore 10.00 Banchetto informativo alla Coop di Recco dove le volontarie daranno informazioni e materiale informativo del Centro Antiviolenza Martina Rossi

Sabato 8 marzo ore 17,30 presso il Teatro Massone, Via XI Febbraio n1 a Pieve Ligure incontro con le volontarie del Centro Antiviolenza Martina Rossi