Docenti precari in rivolta, presidio sotto gli uffici scolastici: “Concorsi discriminatori e feroci”

Genova. Mobilitazione dei docenti precari anche a Genova venerdì 14 marzo, giornata in cui la protesta è stata proclamata a livello nazionale.

L’appuntamento è sotto gli uffici scolastici regionali, in via Assarotti, intorno alle 15 per il raggruppamento.

La manifestazione è stata convocata dai gruppi Idonei PNRR 1, Idonei 2020 e dal movimento Educazione Senza Prezzo (ESP) per “denunciare un sistema di precariato strutturale e di concorsi discriminatori e feroci, che ledono la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola”.

“Chiediamo che venga messo in discussione l’intero sistema di reclutamento e abilitazione – spiega Walter Melillo, referente regionale della manifestazione – che oggi impone costi elevatissimi a carico dei docenti precari, rendendo l’accesso alla professione un percorso ingiusto ed economicamente insostenibile. Questa protesta riguarda migliaia di insegnanti in tutta Italia”.