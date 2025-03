“Dipingere l’invisibile”, la mostra sulle opere di Giorgio Griffa a Palazzo Ducale

Genova. “La chiave di lettura delle mie opere dovrebbe essere il silenzio: il guardare, lasciarsi portare dalle immagini, cercare di abbandonare questa pregiudizio che abbiamo, per cui l’immagine deve a tutti i costi rappresentare qualcosa di diverso da sé. Cercare di guardare, ricordare, pensare che ogni segno è un’identità, perché è così. In tutto l’universo, dalla pia piccolo microscopica particella all’universo intero, è sempre la stessa cosa: è tutto vita, è tutto movimento, è tutto intelligenza”.

Per Giorgio Griffa, che ha esposto in tre Biennali d’Arte di Venezia ed è stato protagonista di oltre 200 mostre personali in musei e istituzioni di tutto il mondo, è questo il modo giusto di approcciarsi alle sue opere in mostra a Palazzo Ducale di Genova fino al 13 luglio. Un percorso che, in 11 sale racconta come “Dipingere l’invisibile”, titolo della mostra curata da Ilaria Bonacossa e Sébastien Delot, che racconta oltre 50 anni di una pittura poetica, astratta e performativa, dove il gesto e il segno trasportano il pubblico in un’esperienza sospesa fuori dal tempo in cui la storia dell’arte incontra la spiritualità zen.

“Il lavoro di Giorgio Griffa – spiega Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – ha la forza silenziosa dell’acqua nella sua capacità trasformativa che mette in scena una poetica e ipnotica sospensione temporale. In questa trasformazione un ruolo centrale è giocato anche da un altro elemento: la luce, che è uno dei temi conduttori di questa mostra”. La scelta nell’allestimento, infatti, su suggerimento dell’artista, e stata quella di aprire alla luce naturale gli ambienti dell’Appartamento del Doge. Tra le tante suggestioni anche il forte rapporto con la poesia, che si ritrova nella sala dedicata ad Eugenio Montale. “Io ho ho avuto sempre un rapporto molto stretto sia con la musica sia con la poesia – ha spiegato Griffa – non solo per l’aspetto del ritmo, ma proprio per l’aspetto della conoscenza. A mio parere, le arti, questa invenzione che è dell’uomo e non della natura, sono uno strumento di conoscenza e, adesso uso un pensiero che probabilmente è di Joyce, esplorano la parte nascosta del mondo, io direi la parte nascosta di noi stessi. È una porta di conoscenza che si apre e che non dà risposte generali, ma dà a ciascuno la sua via”.