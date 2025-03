Musica, il Mojotic Festival porta i DIIV a Sestri Levante: concerto il 18 agosto

Genova. DIIV live il 18 agosto al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante, altro grande annuncio per il Mojotic Festival dopo quello dei PiL per il prossimo 21 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova l’unica data del Nord Ovest Italia.

“Nell’ultimo decennio, i DIIV si sono affermati come una delle band più affascinanti della musica rock contemporanea, esplorando nuovi territori sonori e spingendo avanti il loro inimitabile stile nel fare musica, che ha continuato ad attrarre un pubblico sempre più vasto in tutto il mondo”, si legge in una nota.

“La loro combinazione di bellezza e rumore arriva quasi al punto di avvicinarsi a un lussureggiante oblio, il cui risultato è un suono incandescente, che si ispira a capisaldi del dream-pop come My Bloody Valentine, Slowdive e Smashing Pumpkins”, proseguono da Mojotic.

“In un momento storico in cui sembra sempre più difficile farsi spazio e avere tratti distintivi all’interno della musica popolare, il suono e il tenore emotivo dei DIIV è sempre stato inconfondibile in ogni loro capitolo discografico”.

“Con i DIIV il festival, in occasione del 20esimo compleanno dell’associazione da cui è nato, l’omonima Mojotic, punta a confermare il gusto, la ricercatezza e l’originalità come capi saldi della sua direzione artistica, oltre a sottolineare la volontà di espandere il suo raggio d’azione partendo da Sestri Levante, storica location del Festival nato nel 2009, per arrivare fino al capoluogo ligure dove organizzare alcuni live esclusivi in collaborazione con realtà locali come Aluha, società che dal 2019 organizza il Balena Festival, e nell’ambito della più ampia rassegna EstateSpettacolo promossa da Porto Antico”, dicono gli organizzatori.

Con i PiL, una delle band più iconiche degli ultimi 50 anni, e la presenza live energica e immersiva dei DIIV il Mojotic vuole confermarsi tra i più originali e interessanti festival in Italia.

“I nostri primi 10 anni sono stati festeggiati nel 2015 a Sestri Levante con artisti incredibili, dai Tame Impala a St. Vincent, da Mark Lanegan ai Deus – dice Luca Pietronave, direttore artistico di Mojotic Festival – con questo nuovo traguardo, vogliamo riportare il Mojotic Festival ai livelli raggiunti prima della pandemia, costruire un cartellone da urlo e stimolare la collaborazione con le più importanti realtà locali”.