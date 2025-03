Diga di Genova, opposizioni all’attacco: “Anche l’Autorità Portuale diserta la commissione, scappano tutti”

Genova. “Dopo Bucci anche l’Autorità Portuale diserta la Commissione regionale sulla diga di Genova. Tutti scappano di fronte alla responsabilità di un’opera che rischia di costare quasi due miliardi di euro e sulla quale non c’è alcuna trasparenza”.

A parlare sono i rappresentanti di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento Cinque stelle in Regione, che già mercoledì avevano criticato la scelta di Bucci di non partecipare alla commissione Ambiente del consiglio regionale, in programma giovedì. Alla commissione non si è presentata neanche l’Autorità Portuale, con conseguenti proteste dell’opposizione.

“Dopo le irregolarità sugli appalti, i ritardi, gli extracosti, gli avvisi di garanzia della Procura Europea per turbativa d’asta, falso e malversazione, cos’altro deve succedere per capire che serve chiarezza? – attaccano i consiglieri – È inaccettabile che l’opera più grande del PNRR, che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio del porto e dell’economia genovese, sia diventata il simbolo di una politica opaca, dove gli interessi di pochi hanno avuto la meglio sul bene comune. La Regione Liguria e le istituzioni coinvolte non possono più far finta di nulla servono risposte. Le aspettavamo oggi in commissione in Regione, ma non sono arrivate, abbiamo assistito solo allo sfilarsi, prima di Bucci e poi dell’Autorità portuale che si sono praticamente sottratti alle loro responsabilità”.

“Non ci fermerà certo questo, chiediamo e pretendiamo piena luce su questa vicenda per capire chi ha permesso che si arrivasse a questo punto – conclude la nota – Chi ha governato questo processo deve assumersi le proprie responsabilità, in primis il commissario dell’opera Bucci, così come chi oggi continua a minimizzare. Non possiamo accettare che una grande opera pubblica si trasformi nell’ennesimo cantiere bloccato per extracosti, inchieste e promesse mancate. Genova e la Liguria meritano risposte serie, competenza e un’Amministrazione che metta al primo posto l’interesse della città, non i favori agli amici”.