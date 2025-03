Decreto Salva casa, in 300 al seminario organizzato dalla Regione: “Semplificare è importante”

Genova. Oltre 300 persone, tra amministratori e professionisti, hanno preso parte questa mattina alla seconda tappa del ciclo d’incontri per illustrare le novità introdotte dal decreto Salva casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale. Il seminario, organizzato dalla Regione Liguria su proposta dell’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, si è svolto all’interno della sala Quadrivium di via Santa Marta a Genova alla presenza del presidente Marco Bucci che ha introdotto i lavori.

In questo modo Regione Liguria vuole confermarsi leader a livello italiano per semplificazione e innovazione in campo urbanistico dando seguito a quanto portato avanti in questi anni, come la legge regionale sui sottotetti o quella sulla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di fornire risposte puntuali e all’avanguardia alle esigenze degli attori del processo edilizio, dalle istituzioni ai cittadini.

“La semplificazione è molto importante – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – perché in Liguria abbiamo situazioni complesse, abbiamo case costruite in pendenza, abbiamo problemi con le strade, con i parcheggi con i pericoli idrogeologici e dobbiamo fare in modo che siano messe a posto. Talvolta le leggi non lo consentono, quindi oggi parliamo di fare anche piccole cose che oggi sono bloccate da un ammontare di regolamentazioni che non facilitano il buon senso. E poi c’è il doppio passaggio tra amministrazione comunale e amministrazione regionale che spesso viene fatto per lo stesso identico motivo; questo decreto fa sì che si possa dare la responsabilità delle approvazioni amministrative direttamente ai comuni senza passare dalla regione. Questo vuol dire snellire il processo e far sì che le cose si possano fare più direttamente soddisfacendo i cittadini”.

“Regione Liguria mostra, ancora una volta, la sua massima vicinanza a chi amministra e lavora sul territorio con questo ciclo d’incontri che sta avendo grandissimo successo – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola -. Stiamo mettendo a disposizione di sindaci, professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria le nostre competenze in materia dando seguito all’ampia attività di studio e illustrazione condotta sul tema fino a oggi. Quella odierna è stata una preziosa occasione di confronto in cui abbiamo dato modo ai partecipanti di poter comprendere al meglio come la nuova normativa nazionale si possa sposare con quanto già attivato, da tempo, in Liguria. Vogliamo fornire risposte utili per far fronte alla crescente domanda abitativa promuovendo e supportando, soprattutto, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo con, allo stesso tempo l’obiettivo di dare lavoro e, di conseguenza, far crescere il territorio ligure. Ringrazio gli ordini professionali e le associazioni di categoria per il supporto e la collaborazione data per la buona riuscita dell’incontro”.

“Saluto con favore il convegno di oggi di condivisione del decreto Salva casa” – dice il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi – che semplifica un argomento centrale nella vita del cittadino recependo le istanze di Comuni e Regioni e risolvendo tutta una serie di criticità, rigidità e formalismi che costituivano un grande ostacolo nella circolazione degli immobili e al soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Uno strumento che fa chiarezza e abbatterà i contenziosi, basti pensare a tematiche quali l’edilizia libera, la tolleranza esecutiva e costruttiva, la doppia conformità e l’ istituto del silenzio assenso che esprime una nuova cultura amministrativa nei rapporti col cittadino. Gli ultimi dati del settore dimostrano che la nostra città si è rimessa in movimento, è sempre più attrattiva anche grazie agli interventi infrastrutturali, alle opere di rigenerazione urbana e al grande lavoro fatto sulle classificazioni catastali agevolando i declassamenti con una perdita evidente di IMU per l’amministrazione, ma grandi vantaggi per la collettività andando ad intercettare i bisogni di tutti. Questo è il compito di chi amministra: porsi a servizio dei cittadini”.

Tra i relatori il direttore generale del settore Territorio della Regione Liguria Alessandro Croce, la dirigente degli Affari giuridici Daniele Casanova, la dirigente dell’Edilizia Silvia Risso e la funzionaria giuridica del Territorio Valentina Nencioni.

La terza tappa in programma sarà alla Spezia, lunedì 7 aprile, nella Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso. Da sottolineare che il convegno è valevole per i crediti formativi degli organi professionali interessati.