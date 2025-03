Corso per divulgatori culturali a Genova, aperte le iscrizioni per la seconda edizione

Genova. Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di d:cult, il primo e unico corso di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale, promosso da Ianua, la scuola superiore dell’Università di Genova.

Attraverso un piano didattico intensivo, della durata di due mesi, per un totale di 250 ore tra lezioni frontali, sopralluoghi e workshop, d:cult si propone di formare giovani professionisti in campo culturale in qualità di divulgatori scientifici. L’obiettivo è creare figure professionali capaci di interagire nell’ambito della progettazione culturale ad ampio raggio e in grado di operare mediazioni efficaci tra la ricerca scientifica, storica e storico-artistica, e un pubblico ampio, attraverso i diversi canali oggi a disposizione, da quello tecnologico multimediale, alla narrazione in presenza, alla progettazione e gestione di eventi culturali. Agli studenti saranno inoltre fornite competenze nel campo delle metodologie e tecnologie didattiche utili per l’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole e nello sviluppo del public engagement da parte degli istituti culturali.

Grazie alla partecipazione di docenti e professionisti provenienti da importanti realtà accademiche, culturali e imprenditoriali, con un approccio interdisciplinare e creativo, d:cult fornisce strumenti concreti per la creazione di prodotti culturali, oltre a competenze solide nella divulgazione scientifica.

“Già dalla sua prima edizione, d:cult ha dimostrato di rispondere a un bisogno concreto, formando professionisti capaci di raccontare e valorizzare il patrimonio culturale con strumenti innovativi e un approccio multidisciplinare. I risultati parlano chiaro: il 100% degli studenti ha completato il percorso; oltre 30 docenti di alto profilo hanno messo a disposizione dei ragazzi le proprie competenze; le collaborazioni con partner, enti e aziende, che hanno messo a disposizione borse di studio, mentoring e opportunità di placement, si sono rivelate strategiche e l’entusiasmo del pubblico che ha partecipato agli eventi aperti alla città ha confermato il valore della nostra proposta – commenta Giacomo Montanari, direttore di d:cult -. Oggi guardiamo al futuro con l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’offerta formativa, rafforzare il network e sviluppare nuove connessioni internazionali, per rendere la divulgazione culturale sempre più accessibile, inclusiva e dinamica”.

Il corso è destinato a giovani laureati under 35 provenienti da tutta Italia. I posti disponibili sono 30, per candidarsi c’è tempo fino al 31 marzo 2025. Il bando si trova online su questo sito.

Per i partecipanti il corso è fruibile con una quota di 3mila euro interamente rimborsabile alla fine del percorso, all’effettiva frequentazione dell’80% delle ore: gli studenti liguri potranno richiedere infatti i voucher Specializzarsi per competere, finanziati da Regione Liguria attraverso il Fondo sociale europeo, disponibili fino a esaurimento fondi, mentre per i residenti fuori regione saranno messe a disposizione borse di studio erogate dai partner del progetto.