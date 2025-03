D:cult, aperte le iscrizioni per il corso dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di d:cult, il primo e unico corso di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale, promosso da IANUA, la Scuola Superiore dell’Università di Genova.

Attraverso un piano didattico intensivo, della durata di 2 mesi, per un totale di 250 ore tra lezioni frontali, sopralluoghi e workshop, d:cult si propone di formare giovani professionisti in campo culturale in qualità di divulgatori scientifici. L’obiettivo è creare figure professionali capaci di interagire nell’ambito della progettazione culturale ad ampio raggio e in grado di operare mediazioni efficaci tra la ricerca scientifica, storica e storico-artistica, e un pubblico ampio, attraverso i diversi canali oggi a disposizione, da quello tecnologico multimediale, alla narrazione in presenza, alla progettazione e gestione di eventi culturali. Studenti e studentesse svilupperanno, inoltre, competenze nel campo delle metodologie e tecnologie didattiche utili per l’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole e nell’ampliamento del public engagement da parte degli istituti culturali.

Grazie alla partecipazione di docenti e professionisti provenienti da importanti realtà accademiche, culturali e imprenditoriali, con un approccio interdisciplinare e creativo, d:cult fornisce strumenti concreti per la creazione di prodotti culturali, oltre a competenze solide nella divulgazione scientifica.