Al via la seconda dedizione del corso per divulgatori del patrimonio culturale

Genova. Sino al 31 marzo è possibile iscriversi alla seconda edizione di d:cult, il primo e unico corso di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale, promosso da IANUA, la Scuola Superiore dell’Università di Genova.

Il corso prevede un piano didattico intensivo, della durata di due mesi, per un totale di 250 ore tra lezioni frontali, sopralluoghi e workshop, per formare giovani professionisti in campo culturale in qualità di divulgatori scientifici P.er presentare il corso ai potenziali partecipanti, lunedì 24 marzo alle 17 è previsto un incontro online (a cui è possibile collegarsi attraverso questo link https://meet.google.com/reh-mcfc-ypv?pli=1).

“Fare divulgazione significa saper distillare la complessità della ricerca in conoscenza accessibile a tutti. La divulgazione senza ricerca non esiste o è artefatta; senza divulgazione, la ricerca esprime solo una parte del suo potenziale – spiega Giacomo Montanari, direttore del corso – Con d:cult, formiamo efficaci mediatori tra il mondo della ricerca e del patrimonio culturale e la società, garantendo un accesso equo e meritocratico alla formazione. L’anno scorso i 24 partecipanti hanno avuto accesso gratuito al corso, vedendo interamente rimborsate le quote di iscrizione. Grazie al sostegno di prestigiosi partner, che hanno creduto e credono nel progetto, l’Università di Genova continua così a investire su chi vuole investire su se stesso e sulla propria formazione in ottica professionale”.

L’obiettivo di d:cult è creare figure professionali capaci di interagire nell’ambito della progettazione culturale ad ampio raggio e in grado di operare mediazioni efficaci tra la ricerca scientifica, storica e storico-artistica, e un pubblico ampio, attraverso i diversi canali oggi a disposizione, da quello tecnologico multimediale, alla narrazione in presenza, alla progettazione e gestione di eventi culturali. Agli studenti saranno inoltre fornite competenze nel campo delle metodologie e tecnologie didattiche utili per l’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole e nello sviluppo del public engagement da parte degli istituti culturali.

D:cult è destinato a 30 giovani laureati under 35 provenienti da tutta Italia, che potranno beneficiare del rimborso totale delle quote di iscrizione. Per candidarsi c’è tempo fino al 31 marzo 2025. Il bando si trova online sul sito ianua.unige.it (https://ianua.unige.it/dcult-2025-2edizione)

Per i partecipanti il corso è fruibile con una quota di 3.000 euro interamente rimborsabile alla fine del percorso, all’effettiva frequentazione dell’80% delle ore: gli studenti liguri potranno richieder i voucher Specializzarsi per competere, finanziati da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo, disponibili fino a esaurimento fondi, mentre per i residenti fuori regione saranno messe a disposizione borse di studio erogate dai partner del progetto.

La prima edizione, sostenuta da partner autorevoli quali Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Friends of Genoa, Fondazione Passadore 1888 e Camera di Commercio di Genova che hanno creduto e credono nel progetto, ha consentito la partecipazione gratuita di 24 giovani provenienti da tutta Italia.