Cus Genova, campionati a squadre: un fine settimana nel complesso positivo

Genova. Vittoria per la prima squadra femminile del CUS Genova Rugby in Serie A contro il CUS Milano Rugby, sconfitta per la prima maschile in Serie B nel big match contro lo Stade Valdôtain Rugby. Vittoria per la prima squadra maschile del CUS Genova Volley in Serie B contro Era Volley Project, sconfitta per la prima femminile in Serie D contro Serteco Volley. Vince il CUS Genova Basket in Serie C contro la Pallacanestro Vado. Successo all’esordio per il CUS Genova Hockey in Serie B/M Prato contro il Genova Hockey 1980 Legends.

RUGBY. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Rugby nel weekend. Nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B lo Stade Valdôtain Rugby ha avuto la meglio sulla prima squadra maschile del CUS Genova con il punteggio di 24-17 in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo. La squadra valdostana respinge dunque il tentativo di controsorpasso degli Universitari, capolista fino a due giornata fa.

L’incontro è stato caratterizzato da un grande equilibrio nelle fasi statiche, con gli Universitari superiori in touche e i padroni di casa più efficaci in mischia chiusa. Entrambe le squadre hanno mostrato una difesa solida e un gioco d’attacco fisico, con scontri duri in ogni zona del campo. Dopo un primo tempo molto tirato, chiuso sul 10-9 per i valdostani, il match è rimasto aperto fino alle battute finali. Il CUS Genova ha lottato strenuamente e sembrava poter strappare un risultato positivo, ma nel finale lo Stade Valdôtain ha trovato la meta decisiva che ha sancito il successo e consolidato il primato in classifica, ora a +4 sugli avversari. Gli Universitari tornano a casa con un punto bonus ma con il rammarico di aver sfiorato il colpo grosso. Tuttavia, la prestazione offerta lascia spazio all’ottimismo in vista del prossimo impegno casalingo nel derby contro il Savona.

La prima squadra femminile, guidata da Coach Grassotti, conquista una preziosa vittoria nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A, superando il CUS Milano Rugby con il punteggio di 20-15. Secondo posto blindato dalle Universitarie contro le lombarde, prime inseguitrici in classifica.

Le padrone di casa sono partite con grande intensità, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 15-5 grazie a una prestazione solida e aggressiva sin dai primi minuti. Nonostante le condizioni meteo difficili, la squadra ha imposto il proprio ritmo e costruito numerose azioni offensive. Nella ripresa, il CUS Genova ha trovato subito un’altra meta, ma con il passare dei minuti la stanchezza e qualche infortunio hanno permesso alle avversarie di riavvicinarsi nel punteggio. Milano ha reagito con due mete, ma le genovesi sono riuscite a difendere il vantaggio fino al fischio finale.

SERIE B/M | GIRONE 1

STADE VALDÔTAIN RUGBY vs CUS GENOVA 24-17 (10-9)

MARCATURE: 1′ cp Spada; 2′ cp Noval; 12′ mt. Duc, tr. Noval; 15′ cp Spada; 25′ cp Spada; 46′ mt. di mischia Stade Valdôtain Rugby, tr. Gramajo; 63′ cp Spada; 67′ mt. Pressenda; 71′ mt. Calosso, tr. Gramajo.

STADE VALDÔTAIN RUGBY: Gontier M., Chalonec Santana (Lallinaj), Simoni (Gontier S.), Lallinaj (Sebastiani), Henriod, Tavella (Calvone), Duc, Chierici, Malavasi (Barbieri), Noval (Anselmet), Santoro (Santoro), Lancione, Zappa, Calosso, Gramajo. Dalla panchina: Gontier S., Marchesini, Calvone, Sebastiani, Barbieri, Manga, Anselmet. Coach: Otano, Parra e Ferrucci.

CUS GENOVA RUGBY: Bosia, Felici, Giacobbe, Dell’Anno, Chiappori, Juvara, Pendola, Bertirotti, Tessiore, Granzella, Gesa, Spada, Ghiglione, Pressenda, Migliorini. Dalla panchina: Bortoletto, Gentile, Maccari, Satta, Bia, Casellato, Vimercati. Coach: Marshallsay.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs CUS MILANO RUGBY 20-15 (15-5)

MARCATURE: 8′ mt. Bossi; 12′ mt. Cavina; 14′ mt. Scano; 25′ mt. Restelli; 29′ mt. Cavina; 70′ mt. Menchetti; 78′ mt. Affinito.

CUS GENOVA RUGBY: Andreani V., Andreani G. (60′ Servetto), Cavina, Levantino (56′ Amadè), Mura (25′ Battegazzore), Bolognesi, Scano, Antognetti, Arquà, Spanu, Ghersina (60′ Ciancarini), Bossi (60′ Franceri), Luzi (60′ Pulvirenti), Mangano, Quarato. Dalla panchina: Pulvirenti, Franceri, Ciancarini, Amadè, Battegazzore, Ferraris, Rizzolo, Servetto. Coach: Grassotti.

CUS MILANO RUGBY: Darkaoui (46′ Menchetti), Restelli (49′ Cataldi), Maffia, Marzocchi, Affinito, Zaccarini, Rapaccioli, Nini, Didoni, Hassnien, Salomone, Colella, Marinosci, Salomone M., Pagani. Dalla panchina: Marotta, Zini, Carraro, Cataldi, Carminati, Menchetti. Coach: Didioni.

VOLLEY. Una vittoria e una sconfitta anche per il CUS Genova Volley nel weekend. Il CUS Genova Volley di Coach Schembri conquista una preziosa vittoria al tie-break contro l’Era Volley Project nella sfida valida per il Girone D del campionato nazionale di Serie B. Quinto posto per gli Universitari grazie al successo, a una sola lunghezza di distanza dalla quarta posizione.

Un match combattuto, con gli ospiti capaci di ribaltare il primo set perso, portandosi avanti 2-1. Tuttavia, nel momento decisivo, i padroni di casa hanno saputo reagire, imponendosi con autorità nel quarto parziale e dominando il tie-break. Nonostante una prestazione non sempre brillante, il CUS Genova ha dimostrato carattere e determinazione, alzando il livello nei momenti chiave e conquistando due punti fondamentali nella corsa alla salvezza.

Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile, guidata da Tiziano Caponi. Nello scontro diretto per la salvezza nel Girone B di Serie D contro Serteco Volley le Universitarie cominciano forte, venendo però superate per 23-25 nel primo set. Nel secondo le Biancorosse pareggiano i conti, andando nuovamente sotto nel terzo. Quarto parziale al cardiopalma, chiuso solo sul 28-26, con quinto set però in favore delle ospiti, che effettuano così il sorpasso in classifica.

SERIE B/M | GIRONE D

CUS GENOVA VOLLEY vs ERA VOLLEY PROJECT 3-2 (25-20; 22-25; 21-25; 25-18; 15-7)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs SERTECO VOLLEY 2-3 (23-25; 25-18; 16-25; 28-26; 11-15)

BASKET. Il CUS Genova Basket di Coach Pansolin torna alla vittoria superando la Pallacanestro Vado per 74-63 in un match combattuto, valido per il Girone A del campionato nazionale di Serie C. Universitari che mantengono saldo il quarto posto in virtù del record di 16-5.

Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio, i genovesi hanno subito il ritorno degli avversari, andando negli spogliatoi sotto di quattro lunghezze. La ripresa ha visto un equilibrio sostanziale fino agli ultimi dieci minuti, quando i padroni di casa hanno alzato l’intensità difensiva e trovato le soluzioni offensive decisive per chiudere la partita. Nonostante le difficoltà incontrate, il CUS Genova ha dimostrato maturità nel momento chiave del match, sfruttando la grande prova di Galluzzi, autore di 22 punti, supportato da Ferraro e Sommariva, a segno rispettivamente con 16 e 11 marcature.

Il successo interrompe la striscia negativa dei genovesi e arriva in un momento cruciale della stagione, considerando le imminenti trasferte impegnative. L’attenzione si sposta ora sulla sfida contro il CUS Torino, un match che rievoca ricordi positivi dalla scorsa stagione e che rappresenterà un ulteriore banco di prova per il gruppo di Coach Pansolin.

SERIE C/M | GIRONE A

CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO VADO 74-63 (22-17; 11-20; 15-13; 26-13)

CUS GENOVA BASKET: Galluzzi 22, Ferraro 16, Sommariva 11, Pittaluga 11, Pasqualetto 6, Caversazio 6, Provenzano 2, Sighinolfi, Casucci, Canepa, Mozzani ne, Petruzzelli ne. Coach: Pansolin.

PALLACANESTRO VADO: Serafini M. 22, Tridondani L. 14, Traoré 6, Pisati 6, Giannon 4, Berta 4, Fantino 4, Serafini D. 3, Tridondani D., Rondinini ne, Xhafa ne. Coach: Imarisio.

HOCKEY. Comincia con il piede giusto il Girone C di Serie B/M Prato per il CUS Genova Hockey. La squadra di Franco Ferrero supera al Campo Arnaldi il Genova Hockey 1980 Legends grazie alla doppietta di Zerbino e alla rete di Masullo, trovando una vittoria maturata nel primo tempo, chiuso per 2-0. Buon avvio di stagione outdoor, dunque, per gli Universitari.

Queste le dichiarazioni di Luca Zerbino, hockeista degli Universitari: «Direi che è stata una buona prestazione generale della squadra sia in attacco che in difesa, sicuramente si è vista la voglia. Siamo una squadra giovane ed in parte “nuova” ma la partenza è stata ottima. Ora bisogna dar seguito alla buona prestazione durante la settimana per dimostrare che anche noi ci siamo!».

SERIE B/M PRATO | GIRONE C

GENOVA HOCKEY 1980 LEGENDS vs CUS GENOVA HOCKEY 2-3 (0-2)

RETI CUS: 2 Zerbino, Masullo