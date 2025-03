A Tursi torna il concerto gratuito “Il cuore di Federico”

Genova. Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi ospiterà, alle 17 di lunedì 24 marzo, il concerto di beneficenza “Il cuore di Federico“, organizzato da Anna Gremmo per portare avanti lo spirito di solidarietà di suo figlio, Federico Fontana, morto ad appena 30 anni in un incidente stradale in corso Europa.

I proventi del concerto, durante il quale si esibirà il “Sizohamba Gospel Choir”, verranno donati all’associazione “Rete Sostegno Genitore e Bambino Sunrise“, che si occupa di famiglie in stato di bisogno.

“Dopo aver elaborato il lutto – spiega Anna Gremmo – ho voluto fare qualcosa che non fosse fine a sé stessa, ma ricordasse il carattere e l’atteggiamento di Federico nei confronti della vita, la sua solidarietà per amici e non solo. Siamo al terzo anno e anche quest’anno ho scelto una piccola realtà del territorio che potesse aiutare genitori e bambini: anche noi siamo una piccola associazione, non raccogliamo grandi cifre, ma credo che anche le più piccole gocce di solidarietà possano fare tanto e creare sinergie”.

“Ringrazio Anna per la sua forza di volontà e per la sua generosità – dice l’assessore comunale Paola Bordilli – perché ci insegna che anche da eventi tragici si può e si deve trovare la forza di far crescere cose bellissime e importanti. Sosteniamo e supportiamo iniziative come queste che mettono in luce la caparbietà e volontà di una donna come Anna, che in questi anni ha saputo creare relazioni forti e preziose con le altre realtà del territorio».