Crollo palma di piazza Paolo da Novi, le indagini ricostruiranno la storia della aiuola

Genova. Le immagini di una videocamera di sorveglianza che riprende il momento del crollo della palma, proprio nell’istante in cui travolge Francesca Testino, ma anche i documenti relativi alle numerose segnalazioni fatte su quell’albero – inclinato da 15 anni – e poi i dati registrati dall’inclinometro posizionato da Aster sul tronco, e infine la “storia” dell’aiuola, dagli anni Novanta ad alcune piantumazioni di fiori fatte realizzare recentemente dal municipio.

Sono tutti – e neppure tutti – gli elementi che serviranno ai carabinieri forestali e alla procura di Genova per ricostruire le cause della tragedia del 12 marzo alla Foce. Elementi che, probabilmente, avranno bisogno di essere vagliati anche da periti esterni, nominati dall’accusa, per essere interpretati con correttezza.

Già in queste ore – mentre Aster e il Comune di Genova sono nuovamente nella bufera per il crollo di un pino secolare ad Albaro – sono emerse alcune informazioni utili, in particolare, a comprendere i meccanismi di monitoraggio e intervento da parte della partecipata comunale che si occupa del verde pubblico.

Come ripetuto più volte la palma crollata in piazza Paolo da Novi era in classe di rischio C, quindi non a rischio imminente (rischio D). Tuttavia anche il rischio C, hanno spiegato da Aster, è suddiviso in tre livelli – giallo, arancione e rosso – e la palma era una classe C “rossa”.

Il rischio C (lo stesso del pino crollato oggi ad Albaro) non consente l’intervento di abbattimento o taglio in urgenza, specialmente in un caso come quello di piazza Paolo da Novi, posta sotto vincolo della Sovrintendenza, ma il livello “rosso” aveva spinto Aster a inserire nel tronco una strumentazione chiamata “inclinometro” che, come dice lo stesso nome, serviva a misurare le variazioni nell’inclinazione del fusto.

Secondo l’ultima rilevazione fatta a settembre 2024, come dichiarato nel giorno della tragedia dalla stessa azienda di manutenzioni, non risultavano parametri che indicassero un rischio nel breve tempo. In sostanza un movimento c’era stato ma era stato considerato “irrisorio”.

All’interno di Aster, già martedì 12 marzo, è stata fatta partire un’indagine interna per capire cosa possa essere accaduto e tra gli elementi attenzionati dai tecnici ci sarebbero anche alcune piantumazioni fatte eseguire dal municipio Medio Levante nel 2023 (ma altre erano avvenute precedentemente) e che potrebbero avere alterato lo stato biologico dell’apparato radicale.

A una prima vista, la parte di radice fuoriuscita dal terreno insieme alla palma crollata, appariva marcescente e non è escluso che possa essere stata attaccata da un parassita o da una malattia fungina. Tutte ipotesi, per ora, ma che saranno prese in considerazione e confermate o smentite anche dagli inquirenti della procura di Genova che indagano, ricordiamo, per omicidio colposo nei confronti di ignoti.

Da capire anche se comunque chi era deputato a effettuare i controlli si sia reso conto che c’era qualcosa che non andava oltre il livello di rischio poi stabilito. Su questo aspetto abbiamo raccolto il parere dell’agronomo Marco Corzetto.

In attesa dell’autopsia sul corpo della vittima, ancora da stabilire la data dei funerali di Francesca Testino per la quale oggi, alle 14.23, Genova si è fermata con un minuto di silenzio nel giorno del lutto cittadino.