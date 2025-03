Genova. Chi vive e lavora in piazza Paolo Da Novi conferma che la palma che oggi, mercoledì 12 marzo, è crollata travolgendo e uccidendo la 57enne Francesca Testino, era inclinata da anni. Le stesse persone sostengono che da tempo mostrasse, fuori dal terreno, parte della radice e questo aveva creato ulteriori preoccupazioni.

Ma la palma “incriminata” era tenuta sotto controllo – gli stessi commercianti confermano che “ogni tanto qualcuno veniva a fare dei test” – e Aster, l’azienda partecipata del Comune di Genova, ribadisce che “era operato un attento monitoraggio“.

I vertici della municipalizzata, insieme ai tecnici, sono arrivati immediatamente sul posto, nel pomeriggio, dopo il tragico incidente. Inizialmente hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, non avendo peraltro elementi concreti da riportare alla stampa.

In serata l’azienda ha diramato una breve nota in cui si dice che Aster – oltre a “esprimere in tutte le sue componenti profondo dolore, sgomento e vicinanza alla famiglia di Francesca Testino”, “operava un attento monitoraggio della pianta attraverso gli strumenti disponibili per valutare eventuali segnali di cedimento”.

Tragedia in piazza Paolo da Novi, donna muore schiacciata da una palma

“L’ultimo rilevamento – si legge ancora nella nota – era avvenuto il 20 settembre 2024 e non aveva manifestato alcun indice di pericolo, i nostri tecnici sono al lavoro per accertare le cause del crollo”.

Il 20 settembre è anche la data che ritorna in alcuni post che, in queste ore, circolano sui social e sui gruppi Facebook come “Genova contro il degrado”: sotto un’immagine della palma di piazza Paolo Da Novi un cittadino sostiene di avere inviato una segnalazione al Comune di Genova attraverso la polizia locale. La data indicata nel post è proprio quella del 20 settembre.

Il post originale, tuttavia, era stato pubblicato per la prima volta nel 2020, e attraverso una ricerca su Google Street View è possibile vedere, in una fotografia, l’albero inclinato visibilmente addirittura nel 2008. Resta il fatto che la dichiarazione ufficiale dell’azienda responsabile del verde è appunto di una “non pericolosità” di quella pianta.

Sulla tragedia di piazza Paolo Da Novi è stata aperta un’inchiesta della procura di Genova. Ci saranno quindi altre indagini, per le quali saranno probabilmente chiamati periti esterni, oltre a quelle messe in atto internamente da Aster. Dalla nota non si evince, al momento, quali siano stati i test e gli strumenti adottati, nello specifico, per verificare la stabilità della palma.

A margine, da segnalare che l’incidente ha portato all’annullamento di alcuni eventi di campagna elettorale, come la presentazione del ticket Piciocchi-Cavo prevista per giovedì.