Operatori della Croce Rossa in strada per proporre test Hiv ed epatite C: il progetto pilota

Genova. Prima iniziativa della Croce Rossa Italiana a Genova per l’assistenza ai tossicodipendenti in strada. Il progetto è stato realizzato grazie alla formazione ricevuta dagli operatori da parte della Fondazione Villa Maraini, l’Agenzia Nazionale per le Tossicodipendenze della Croce Rossa Italiana, e ha come obiettivo proporre test gratuiti per Hiv ed epatiti alle persone più fragili e a rischio.

Nella serata di venerdì e nella notte tra sabato e domenica gli operatori del comitato genovese della Croce Rossa hanno avvicinato oltre cento persone, 26 delle quali hanno fatto il test per Hiv ed epatite C.

Nell’ambito della stessa iniziativa i volontari, insieme con i medici, hanno offerto ascolto e assistenza e messo in contatto chi ne aveva bisogno con i servizi sanitari e sociali dell’Asl 3.

L’obiettivo è ridurre le distanze tra le istituzioni e le persone in difficoltà, informando la popolazione sui servizi disponibili e offrendo un primo punto di contatto per chi ha bisogno di aiuto.