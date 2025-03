Costa Edutainment, rafforzata la sinergia con DeA Capital: operazione da 105 milioni

Genova. Costa Edutainment vara un nuovo assetto societario che rafforza la sinergia con DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR, società del Gruppo DeA Capital, da oggi socio di Costa Edutainment attraverso il Fondo Flexible Capital che ha realizzato un aumento di capitale per 20 milioni di Euro.

L’operazione è stata realizzata grazie al finanziamento, del valore complessivo di 105 milioni di Euro, da parte di un pool di banche con BPM come capofila e costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Passadore, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e BPER Banca.

Della nuova liquidità immessa, 85 milioni di Euro sono stati utilizzati per rimborsare il prestito obbligazionario convertibile e acquistare la partecipazione dal fondo CCR II sempre gestito da DeA Capital Alternative Funds.

La nuova compagine di Costa Edutainment vede dunque la famiglia Costa, con particolare riferimento al Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Costa, come socio al 70%, e Flexible Capital come socio al 30%, creando una nuova sinergia con un orizzonte temporale a medio-lungo termine. Un’altra parte del finanziamento, 25 milioni di Euro, è stata utilizzata per sostituire le attuali linee di debito lordo allungandone la durata, mentre 15 milioni di Euro sono destinati a nuovi investimenti e nuove acquisizioni.

“La nuova operazione – commenta il Cavaliere del Lavoro Dott. Giuseppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Costa Edutainment – rappresenta un importante strumento per continuare il nostro percorso di crescita e sancire la nostra leadership in Italia. La scelta di DeA Capital Alternative Funds di continuare a stare al nostro fianco in qualità di socio e l’ingresso del pool di banche come nuovi finanziatori sono un’ulteriore dimostrazione della capacità del gruppo che ho l’onore di guidare di creare valore e sviluppo attraverso la cultura e consolida un modello di business incentrato sulla crescita non solo dell’impresa ma anche della collettività e dei territori in cui opera. Come sempre, il mio ringraziamento va a quanti sono stati al nostro fianco e di supporto nella finalizzazione di questa operazione”.

“L’operazione appena conclusa – sottolinea Federico Giribaldi Managing Director del Fondo Flexible Capital è l’ulteriore testimonianza concreta della sintonia e della grande fiducia esistente tra DeA Capital Alternative Funds e il Gruppo Costa Edutainment, leader in Italia nel settore degli acquari e parchi tematici. Proseguiremo insieme il percorso di crescita intrapreso e con il nuovo piano di sviluppo prevediamo importanti investimenti sia nei parchi attuali che in nuove acquisizioni, alcune delle quali già allo studio”.

Costa Edutainment è stato assistito nella complessa operazione dagli studi legali Molinari Studio Legale, Legance e Carbone D’Angelo Portale Purpura, da Pirola Corporate Finance, in qualità di financial advisor, e Pongiglione & Associati, che si è occupato degli aspetti fiscali.