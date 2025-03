Corvetto, lavori per il nuovo attraversamento: il sottopasso chiude per i cantieri Cociv

Genova. Un nuovo semaforo e un nuovo attraversamento pedonale a raso, in piazza Corvetto, a Genova. Il sottopassaggio tra la prefettura e via Martin Piaggio, infatti, dovrà essere chiuso a causa dei lavori sul nodo ferroviario portati avanti da Cociv per Rfi.

In queste ore gli operatori Aster sono al lavoro sia per installare il nuovo impianto semaforico sia per tracciare le strisce pedonali a terra. La grande novità – che in realtà era già stata sperimentata con scarsa fortuna nel 2018 – è che sarà creato un attraversamento che taglierà la piazza: da via Martin Piaggio fino all’aiuola con la statua equestre, e poi da qui fino all’area taxi.

In questi giorni la nuova viabilità è stata testata dalla direzione Mobilità del Comune. L’assessore Sergio Gambino ha spiegato che i semafori sono stati tarati simulando la presenza degli attraversamenti. “E non abbiamo riscontrato problemi”.

Con l’attivazione della nuova viabilità sarà comunque predisposta una presenza extra di agenti di polizia locale per monitorare e agevolare il traffico.