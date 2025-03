Corteo antagonista in centro storico, prese di mira targhe di b&b e keybox: “No gentrificazione”

Genova. Manifestazione con annessi atti vandalici, sabato, durante il corteo per il cosiddetto “Carnevale di Sotto” organizzato in centro storico da antagonisti e anarchici per protestare “contro la repressione, la guerra, gli sgomberi, le opere di pubblica inutilità e tutte le galere”.

Alla folla di manifestanti – diverse centinaia – che, mascherati, hanno protestato contro il nuovo ddl sicurezza e la gentrificazione, si sono mescolati alcuni anarchici con il volto travisato che hanno oscurato le telecamere con la vernice e hanno poi usato sempre vernice per tracciare scritte e oscurare le targhe degli airbnb incrociati lungo il percorso.

L’appuntamento era alle 15.30 in piazza di Santa Fede. Da lì il corteo si è mosso lungo i vicoli del centro storico ed è arrivato sino in piazza Fanti d’Italia, a Principe. Qui i partecipanti hanno inscenato una pentolaccia con la funivia del Lagaccio, opera fortemente contestata.

Lungo il percorso alcuni antagonisti hanno preso di mira le facciate dei palazzi, tracciando scritte sui muri contro il turismo di massa e il proliferare di b&b, oscurando con la vernice le targhe su citofoni che indicavano, appunto, queste attività. Nel mirino anche le cosiddette keybox e i supermercati.

“Portiamo i nostri corpi e la nostra voce nel centro di Genova, abitato sempre più da un turismo mordi e fuggi al quale strizza l’occhio il progetto della funivia che contestiamo da più di tre anni”, avevano scritto i manifestanti annunciando la manifestazione. Le telecamere cittadine sono state ripulite da Aster, mentre la Digos ha avviato accertamenti per individuare i responsabili degli atti vandalici.