Coppa Italia, Savona sconfitto: per la Pro Recco è il diciottesimo trofeo

Napoli. La Pro Recco si aggiudica la Coppa Italia Unipol per la diciottesima volta. L’epilogo ligure tra Pro Recco e RN Savona vede i campioni d’Italia prevalere 11-5 e tornare ad alzare la coppa nazionale, dopo la sconfitta dello scorso anno contro l’AN Brescia.

Decisivo il break di 3-0 dei recchelini nella terza frazione, come riporta Federnuoto.it. Al Centro Federale Piscina Scandone di Napoli cala il sipario della Final Eight con l’assegnazione della trentatreesima coccarda tricolore alla formazione di Sukno, che ha giocato la diciannovesima finale consecutiva. Gara trasmessa sulle reti Rai, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione.

La RN Savona tornava a contendersi una finale di Coppa Italia dopo dodici anni, l’ultima nel 2013. I biancorossi di Angelini, tre coppe in bacheca (1990, 1991 e 1993), affrontavano la Pro Recco per la sesta volta all’ultimo round: una finale vinta e sei perse il bilancio aggiornato. Terzo posto per l’AN Brescia che dopo una gara in rimonta vince ai rigori 15-13 contro la Pallanuoto Trieste: i tempi regolamentari erano terminati 11-11. La parata decisiva di Baggi Necchi su Manzi nel quarto rigore della serie. Il match è andato su WP Channel col commento di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione.

Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli: “Complimenti alla Pro Recco che dopo un anno è tornata a nvincere questo prestigioso trofeo e che continuerà a tenere alto i colori azzurri in Europa. In bocca al lupo anche alla RN Savona degna avversaria che proverà a insidiare come lo scorso anno il tricolore ai liguri. Siamo in una piscina meravigliosa con un grande pubblico. Siamo molto soddisfatti dell’organizzazione e della risposta di Napoli che si conferma città appassionata e competente. Tra qualche settimana torneremo alla Scandone con l’amichevole Italia-Ungheria: sono certo che sarà un grande spettacolo. Il Centro Federale sta crescendo gradualmente e dimostrando di meritare grandi attenzioni, anche internazionali. Proveremo a portare altri eventi, sempre più ambiziosi. Ai mondiali di Singapore l’Italia arriverà preparata come sempre. La cabala ci deve ridare qualcosa dopo quanto subito alle Olimpiadi di Parigi. Siamo sempre degli osservati speciali da parte di tutte le nazionali del mondo”.

Finale 1°/2° posto:

PRO RECCO WATERPOLO – R.N. SAVONA 11-5

PRO RECCO WATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio 2, Durik, Cannella 2, Younger 2 (1 rig.), Fondelli, N. Presciutti 1, Demarchi, Iocchi Gratta 1, Larsen, F. Condemi 2, Hallock, Negri, Haverkampf 1. All. Sukno

R.N. SAVONA: Nicosia , Rocchi, Cora, Figlioli 1, Occhione, Rizzo, Merkulov 1, Bruni, Erdelyi 2, Guidi 1, Patchaliev, Vavic, Da Rold, Gullotta. All. Angelini

Arbitri: Colombo e Calabrò.

Note: parziali 4-2, 2-2, 3-0, 2-1. Superiorità numeriche: Pro Recco 8/13 + 1 rigore, Savona 5/18. Usciti per limite di falli Larsen (R) nel terzo tempo a 6.18, Demarchi (R) a 7.00; nel quarto tempo Fondelli (R) a 2.50, Durik (R) a 3.40.

La RN Savona deve fare a meno di Damonte per un infortunio al gomito sinistro. Al suo posto Angelini schiera Cora. Subito tanto tatticismo in acqua. Fallo di Erdelyi su Iocchi Gratta e tiro di rigore per la Pro Recco: dai cinque metri realizza Younger (1-0). Del Lungo chiude la diagonale di Patchaliev e il tiro di Guidi. Numerosi i contrasti, soprattutto nelle fasi di ripartenza. La Pro Recco raddoppia a metà del quarto con Condemi che capitalizza la prima occasione in superiorità numerica. Azione insistita della formazione savonese che guadagna due espulsioni, conclusa da Merkulov (2-1) sul palo corto a beffare Del Lungo. Il tiro di Presciutti (3-1) da posizione defilata piega le braccia di Nicosia, Erdelyi (3-2) trova il varco giusto per accorciare, la cannonata di Di Fulvio (4-2) restituisce il +2 ai recchelini in coda al primo quarto.

Doppio botta e risposta nel secondo parziale. Un letale Cannella in controfuga insacca il 5-2 dopo 9 minuti di gioco; mezza finta del quarantenne Figlioli che coniuga potenza e precisione per il 5-3. Haverkampf (6-3) va a bersaglio in extraplayer; Erdelyi (6-4) risponde con una rasoiata. Nel terzo periodo Cannella griffa il 7-4, poi Di Fulvio serve Condemi (8-4) che traccia la diagonale vincente, il gol di Iocchi Gratta (9-4) proietta i campioni d’Italia sul +5 dopo 24 minuti e verso la conquista della Coppa Italia Unipol. Botta e risposta Younger-Guidi, poi il sigillo di Di Fulvio (11-5) sull’uomo in più apre al successo della formazione di Sandro Sukno.

L’allenatore della Pro Recco Waterpolo, Sandro Sukno: “Siamo stati dominanti per tutta la partita e abbiamo buttato fuori lo stress della gara di ieri. Complimenti ai ragazzi e alla società. Abbiamo iniziato un nuovo percorso con una bella coppa a Napoli in una piscina storica. I ragazzi vivono per questi successi”.

Il savonese Pietro Figlioli: “Questo è lo sport. Quegli attimi (si riferisce al terzo periodo) possono cambiare l’andazzo della partita. Le cose non erano fluide come ieri. Ora abbiamo un incontro importante in casa per andare avanti in Champions League contro il Barceloneta”.