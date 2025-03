Coppa Italia, la Pro Recco accede alla finale soffrendo: 5-4 al Trieste

Napoli. Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l’AN Brescia, campione uscente. Come riporta Federnuoto.it, i lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che accede alla finale. I biancorossi di Angelini, che tornano a giocarsi una finale dal 2013 con tre titoli in bacheca con l’ultimo vinto nel 1993, affronteranno la Pro Recco. Sarà il remake della finale scudetto dell’ultima stagione.

I campioni d’Italia superano di misura ed in rimonta, 5-4, la Pallanuoto Trieste, dopo essere stati in svantaggio tutto il match ed addirittura a secco per tredici minuti iniziali. La tripletta in rimonta (bis decisivo nel finale) di Cannella ribalta il match nel quarto periodo. Ora la formazione di Sukno gioca per conquistare la sua diciottessima Coppa Italia, dopo l asconfitta lo scorso anno contro Brescia.

Domenica 16 marzo le finali con il terzo posto PN Trieste-AN Brescia alle 14.30 su WP Channel e con l’epilogo in programma alle 16:30 su Raiplay e Raidue che entrerà nel corso del pomeriggio sportivo. Le partite saranno raccontate da Dario Di Gennaro per Raisport ed Ettore Miraglia per WP Channel con il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Designazioni arbitrali. Giudice Arbitro Dante Saeli. Arbitri: Massimo Calabrò, Antonio Guarracino, Stefano Pinato, Daniele Bianco, Riccardo D’Antoni, Mirko Schiavo, Alessandro Severo, Bruno Navarra, Raffaele Colombo.

AN BRESCIA – R.N. SAVONA 6-10

AN BRESCIA: Baggi Necchi, Del Basso, Guerrato, Faraglia 1, Balzarini 2, Gianazza, Dolce 1, Giri, Alesiani, Ferrero, Irving 2 (1 rig.), Casanova, Massenza. All. Bovo.

R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 3 (3 rig.), Occhione, Rizzo, Merkulov 1, Bruni, Erdelyi 3, Guidi, Patchaliev, Vavic 1, Da Rold, Gullotta 1. All. Angelini.

Arbitri: Schiavo e Calabrò.

Note: parziali 1-3, 1-3, 2-3, 2-1. Superiorità numeriche: Brescia 5/17 + 1 rigore, Savona 6/12 + 3 rigori. Balzarini (B) uscito per limite di falli nel terzo tempo, Guerrato (B) nel quarto tempo. Espulsi Gianazza (B) e Patchaliev (S) a 5’05 e Rizzo (S) e Alesiani (B) a 5’43 del terzo tempo per reciproche scorrettezze.

Gara muscolare e non priva di tensione. La RN Savona rompe le ostilità con Erdelyi, l’mvp del match, in superiorità numerica; l’AN Brescia ribatte prontamente con Irving su rigore. I biancorossi di Angelini piazzano il primo minibreak, trascinati da due gol di Erdelyi per il 3-1 al termine del primo parziale. In apertura del secondo tempo Figlioli trasforma il penalty del 4-1, poi i bresciani riducono le distanze con Balzarini: serie di finte e conclusione decisa che termina sotto la traversa. Savona prova prendere il largo: Gullotta (2-5) colpisce da posizione uno, Erdelyi serve Rocchi (2-6), che a tu per tu con Baggi Necchi non sbaglia. Nella terza frazione il Brescia si scuote con Balzarini e Irving, entrambi a segno in superiorità numerica.

Lo stesso Balzarini commette un fallo da rigore su Bruni, interrompendo la sua semifinale per somma di falli. Un’ingenuità legata al proseguimento dell’azione fallosa sul centroboa che gli costa una doppia espulsione. Dai cinque metri Figlioli (4-7) infila una rasoiata precisa. Savona torna sul +4, di nuovo con un rigore di Figlioli. Intanto Nicosia si distingue a più riprese sui tentativi lombardi. Tante le espulsioni simultanee e definitive. Merkulov mette il proprio timbro sulla semifinale, griffando con un tiro a rimbalzo il 9-4 del Savona a otto minuti dal termine. Passaggio illuminante di Erdelyi per Vavic (10-4) che anticipa il riposizionamento della difesa lombarda e conclude in rete per il massimo vantaggio ligure. Faraglia (10-5) e Dolce (10-6), entrambi su uomo in più, rendono meno amaro il passivo per l’AN Brescia.

PRO RECCO WATERPOLO – PALLANUOTO TRIESTE 5-4

PRO RECCO WATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio, Durik, Cannella 3, Younger, Fondelli, N. Presciutti 1, Scarmi, Iocchi Gratta, Larsen, F. Condemi 1, Hallock, Negri, Haverkampf. All. Sukno.

PALLANUOTO TRIESTE : Lazovic, Podgornik, Petronio, Liprandi, Marziali, Sedlmayer, Manzi 1, Mezzarobba, Razzi, Draskovic 1 (rig.), Kujacic, Mladossich 2, Oliva, Casavola. All. Mirarchi.

Arbitri: Severo e D’Antoni.

Note: parziali: 0-2, 2-1, 1-1, 2-0. Superiorità numeriche: Pro Recco 2/10, Trieste 2/6 + 1 rigore. Oliva (T) espulso per proteste nel secondo tempo. Razzi (T) uscito per limite di falli nel quarto tempo.

Gli uomini di Mirarchi iniziano il match con vigoria. Sblocca le marcature Mladossich, che va a bersaglio con una deviazione sotto misura. I giuliani raddoppiano con la conclusione decisa di Manzi. La Pro Recco resta all’asciutto nel primo periodo, sciupando anche tre situazioni di superiorità. Lazovic difende egregiamente la porta della Pallanuoto Trieste, rispedendo al mittente le avanzate reccheline. I triestini flirtano con il 3-0 nel secondo quarto: Draskovic colpisce la traversa. Dopo 13’44″ Presciutti rompe il digiuno della Pro Recco. Non si scompone la Pallanuoto Trieste, che si riporta sul +2 grazie al gol no look da posizione 5 di Mladossich. Cannella in controfuga accorcia e riapre la contesa.

La Pallanuoto Trieste conduce il punteggio per 3-2 a metà gara. Nella terza frazione una bordata pazzesca di Condemi fa tremare la traversa difesa da Lazovic, mentre Del Lungo è attento sulla conclusione di Manzi. Podgornik, braccato da Durik, si procura un fallo da rigore: Draskovic (4-2) fulmina Del Lungo. Recco ricuce lo strappo affidandosi alla diagonale di Condemi (4-3), che realizza il primo gol in superiorità dei campioni d’Italia. E’ la scossa per i ligur che ribaltano il risultato nell’ultimo quarto, trascinati da Cannella, che traccia un lungolinea preciso (4-4) e porta a termine una controfuga (5-4) che vale il primo e decisivo vantaggio per la formazione di Sukno. Onore delle armi per Trieste, che sul 4-4 ha avuto anche l’opportunità di pareggiare con un tiro di Sedlmayer deviato sul palo da Del Lungo e che sembra non aver oltrepassato competamente la linea di porta.