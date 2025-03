Genova. Maxi controllo dei carabinieri della Compagnia di Chiavari nella giornata di venerdì. Trenta militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni hanno pattugliato il centro città e i luoghi della movida, procedendo all’identificazione di circa 150 persone e al controllo di 80 autovetture.

Il bilancio è stato di un arresto e dieci denunce. Tra i denunciati un 20enne fermato alla guida di un’auto trovato con dosi di marijuana, hashish e materiale per il taglio e confezionamento, il veicolo è stato sequestrato.

Il controllo è stato esteso alle aree adibite a parcheggi pubblici dove due uomini, di 35 e 50 anni, sono stati denunciati per furto aggravato poiché sorpresi da una pattuglia mentre rubavano una bicicletta. Un altro 40enne è stato fermato a bordo di un motociclo rubato e denunciato per ricettazione. Inoltre, due persone di 55 e 27 anni sono stati denunciati per furto perché sorpresi a asportare merce di vario genere da due esercizi commerciali.

Un 50enne italiano è stato individuato e arrestato dai carabinieri della stazione Chiavari che hanno dato esecuzione a un decreto di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, porto abusivo di armi, lesioni personali e rissa.

Sono state infine contestate violazioni per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool, nei confronti di 4 uomini di età compresa tra i 38 e i 50 anni. Si è proceduto all’immediato ritiro delle patenti di guida.