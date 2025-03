Servizio “alto impatto” tra il centro storico e Castelletto: oltre 70.000 euro in sanzioni, arresti e denunce

Genova. Nuovo servizio “alto impatto” in città da parte delle forze dell’ordine contro spaccio e microcriminalità nella serata di giovedì 27 marzo.

All’operazione hanno partecipato polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e Asl 3 genovese, a coordinare il Commissariato Centro e il comandante della Compagnia Carabinieri Centro. Il bilancio dei controlli è di 148 operatori impegnati, due arresti, 440 persone, 49 veicoli e 14 esercizi pubblici controllati, 10 denunce e 71.000 euro di sanzioni staccate.

La polizia di Stato insieme con la Guardia di Finanza e la polizia locale si è concentrata sul centro storico, in particolare su via della Maddalena, Sottoripa, piazza Caricamento, piazza Lavagna e via Canneto il Curto e vie limitrofe. Controllate anche spianata Castelletto, corso Magenta, piazza Manin, corso Carbonara, corso Solferino, passo dell’Acquedotto e via Assarotti, a Castelletto, oggetto di diversi esposti.

Gli operatori della divisione Polizia Amministrativa, insieme a polizia locale, Asl 3 e i team cinofili antidroga di polizia di Stato e Finanza hanno controllato 11 esercizi commerciali, prevalentemente bar ed esercizi etnici, staccando sanzioni per 27.000 euro. Altre multe per circa 44.000 euro sono state staccate in via del Campo.

Tra gli arrestati un 22enne marocchino, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per tentata rapina e lesioni aggravate: nel parcheggio del Porto Antico ha minacciato con un coltello un uomo per farsi consegnare il portafogli. È stato trasferito a Marassi.