Contrasto all’abuso di alcol: nel week end a Genova 16 patenti ritirate, multe a 8 esercizi commerciali e 5 persone

Genova. La polizia locale di Genova nel weekend scorso ha eseguito una serie di controlli volti a contrastare l’abuso di alcol che ha visto impegnate varie articolazioni. Nei giorni di venerdì e sabato gli agenti del reparto sicurezza stradale – nucleo sicurezza stradale, hanno sottoposto a controllo pretest alcol 504 conducenti. Di questi, 16 sono risultati positivi al successivo controllo con etilometro e sono stati sanzionati per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente per successiva sospensione.

A seguito dei controlli eseguiti dagli agenti del nucleo commercio, invece, 8 esercizi di vicinato sono stati sanzionati perché, nonostante vendessero alcolici, avevano tenuto il locale aperto violando la recente ordinanza n.38 del 21/02/2025.

L’ordinanza – ricorda una nota di palazzo Tursi – che adotta “nuove misure per la tutela della salute pubblica, del decoro urbano e dell’ordinato svolgimento delle attività di svago nelle zone di Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, Giardini di Quinto, Sestri Ponente, Canevari, Vernazzola” prevede infatti che “tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) devono chiudere l’attività entro le ore 21:00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 6:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione”. Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq che protraggono l’attività dopo le ore 21:00, invece, “a partire da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere a partire dalle 6:00 del giorno successivo”. L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 200 euro per il pagamento in misura ridotta. In caso di ripetizione di violazioni scatta la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all’esercizio dell’attività fino a tre mesi.

Infine 5 persone sono state sanzionate per aver violato il divieto di detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di bevande alcoliche.

“I dati emersi dai controlli su strada evidenziano ancora una volta quanto sia fondamentale la prevenzione e il contrasto alla guida in stato di ebbrezza – dice l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino – L’attenzione alla sicurezza stradale resta una priorità e continueremo a rafforzare i controlli per prevenire comportamenti irresponsabili alla guida.