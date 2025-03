Consiglio regionale dei ragazzi, protagonisti oltre 50 studenti di primarie e secondarie

Genova. Questa mattina nell’Aula consiliare Sandro Pertini, in via d’Annunzio 40, a Genova, si è svolta la nona edizione del Consiglio regionale dei ragazzi, evento annuale organizzato dall’Assemblea legislativa in collaborazione con Unicef. La seduta ha coinvolto quasi 50 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Liguria.

Hanno partecipato giovanissimi rappresentanti dei Consigli comunali della Provincia di Genova, Savona e Spezia e alcuni studenti degli istituti genovesi Don Milani/Colombo e della Scuola Ucraina della Chiesa di Santo Stefano.

Nel corso della seduta è stato consegnato ai ragazzi il “Passaporto per i diritti” che contiene una sintetica spiegazione dei 54 articoli della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata nel novembre 1989 dall’Assemblea generale dell’Onu.

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari ha salutato i ragazzi presenti oggi in aula: «Quest’aula è la casa dei liguri perché qui sono rappresentate tutte le posizioni, le opinioni e le richieste dei cittadini della Liguria e, oggi, anche le vostre». Il presidente ha aggiunto: «L’esperienza dei Consigli comunali dei ragazzi vi offre la possibilità di sperimentare cosa significhi e come funzioni la democrazia attiva. E’ una esperienza di cittadinanza attiva tra le più significative. Se la partecipazione dei cittadini è uno dei cardini della democrazia, coltivare nei ragazzi l’interesse per la “cosa pubblica” ne costituisce la migliore garanzia. Dietro a questo progetto – ha concluso – c’è un grande lavoro fatto dalle amministrazioni locali, dalle scuole e dalle associazioni del terzo settore».

Maria Caterina Porcu, presidente del Comitato regionale Liguria Unicef si è rivolta ai giovani ospiti della seduta: «Oggi sperimentate il valore della partecipazione, che è uno dei principi fondamentali della Convenzione Onu del 1989 che sancisce il diritto dei bambini di essere ascoltati e di poter esprimere le vostre esigenze. I primi Consigli comunali dei ragazzi – ha aggiunto – sono nati proprio per dare ai ragazzi la possibilità di essere portavoce delle proprie necessità». Il presidente regionale di Unicef ha preannunciato la distribuzione del Passaporto dei diritti: Voi siete i titolari di questi diritti – ha concluso – e va usato come documento per fare valere i propri diritti e le vostre esigenze».

Il dibattito, stimolato dai giovanissimi amministratori comunali che hanno preso posto nei banchi riservati ai consiglieri regionali “adulti”, ha riguardato diversi temi.

Viabilità e sicurezza per i pedoni sono i temi sollevati dal Consiglio comunale dei ragazzi di Monterosso; da Arcola arriva la richiesta di utilizzare strutture abbandonate, avere spazi per attività collettive e di riqualificare la palestra; i giovani amministratori di Rapallo chiedono, in particolare, più attenzione contro il fenomeno della violenza di genere; ad Arenzano la pulizia delle spiagge è un progetto collaudato dagli ultimi Ccr a cui si aggiunge la proposta di recupero a fini culturali della Torre dei Saraceni; i giovani amministratori di Cicagna promuovono momenti di aggregazione e di iniziative sportive; da Moconesi arriva, fra le altre, la richiesta di potenziare i servizi scolastici con guardaroba e distributori di bevande e di installare portabiciclette; i giovanissimi amministratori di Ronco Scrivia promuovono il “Festival delle culture” come momento di scambio fra usi e costumi diversi fra i popoli; da Recco i giovani amministratori chiedono, fra l’altro, di promuovere progetti su parità di genere e sulla pace; il Ccr di Rossiglione ha messo in campo un piano che prevede piccoli lavori di manutenzione a basso costo anche per la scuola; a Quiliano gli amministratori si autofinanziano con mercatini per finanziare adozioni a distanza, associazioni umanitarie e gemellaggi; gli amministratori di Sestri Levante, infine, si riuniscono in sedute mensili e avanzano costantemente proposte all’amministrazione degli “adulti” per sollecitare migliorie per la città.

L’assessore alla scuola Simona Ferro: «Il Consiglio regionale di oggi è stata una preziosa occasione di confronto con i nostri giovani. Sono felice di vedere tanto interesse nei confronti della politica e tanta curiosità sul funzionamento delle istituzioni, perché testimonia una forte volontà di mettersi in gioco in prima persona nella vita della propria comunità. Questo incontro dimostra che i cittadini liguri di domani vogliono impegnarsi e partecipare, e questo è davvero un bellissimo segno per il futuro della Regione e dell’Italia. Come Regione e come adulti impegnati nel campo delle istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare e dare risposte ai nostri ragazzi per dimostrarci all’altezza di tanto entusiasmo»

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha dichiarato: «Sentiamo forte la necessità di mantenere e rafforzare il confronto con i più giovani, anche in termini sanitari e sociali, e questa è senza dubbio un’ importante occasione di condivisione e di partecipazione. I bambini e i ragazzi chiedono di essere coinvolti e, più in generale, chiedono spazi. Dobbiamo dunque portare avanti progettualitá e attivarne nuove. Con il mio assessorato – ha spiegato – abbiamo attivato una co-progettazione per la povertà educativa e interventi di contrasto al disagio giovanile, ma c’è anche la co-progettazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza proprio per promuovere le opportunità dei ragazzi di misurarsi con i Consigli comunali per una partecipazione attiva sulle tematiche civiche e solidaristiche. Sentiamo forte, dunque, questa responsabilità: garantire ai nostri giovani, il nostro futuro, spazi e strumenti per crescere e per fare così crescere ancora la nostra Regione».

La Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza Guia Tanda ha sottolineato: «Sono particolarmente felice di avere avuto oggi l’occasione di ascoltare le vostre idee e le vostre proposte, che non devono restare senza risposta. I vostri diritti, che iniziano con la nascita, riguardano l’istruzione, la non discriminazione e il rispetto di ognuno di voi. I diritti – ha concluso – non hanno nazionalità e le vostre opinioni per noi, adulti, sono molto importanti».

Il difensore civico di Regione Liguria Francesco Cozzi ha ammonito: «Le aule sono luoghi sacri, templi della democrazia e sono stati conquistati grazie a tante persone che hanno sacrificato anche la vita per permettere oggi, a noi tutti, di confrontarci ed esercitare i nostri diritti. E’ importante, come avete fatto voi oggi, porre l’attenzione anche a temi più generali come il rispetto dell’ambiente, e la violenza di genere». Cozzi ha aggiunto: «Le regole sono la sponda che permette di rispettare la nostra libertà perché, se non ci sono le regole, vince solo il più forte».

Il presidente di Corecom Liguria Manfredi Maglio ha illustrato ai giovanissimi consiglieri le funzioni del Comitato proprio per la tutela dei minori: «Uno dei pilastri sui cui lavoriamo e lavoreremo sono i nuovi media, voi siete bravissimi nell’utilizzo dei media – ha detto rivolgendosi alla giovanissima platea – ma c’è un altro aspetto, che riguarda la sicurezza e i rischi nei quali proprio i più giovani, non avendo esperienza di vita, possono cadere. Vi invito ad avere prudenza nell’utilizzo di questi strumenti digitali».

Hanno partecipato alla seduta anche Nadia Dalmasso dell’Ufficio scolastico regionale, Iacopo delle Rose della Prefettura di Genova, Giacomo Guerrera, past president Unicef, Roberto Surlinelli della polizia postale, Antonello Barbieri del Comitato provinciale Unicef, Daniela La Piana del Comitato provinciale Unicef della Spezia, Dario Arkel dell’Ufficio del Garante dell’infanzia.

Hanno assistito alla seduta i consiglieri regionali Carlo Bagnasco, Selena Candia, Simone D’Angelo Rocco Invernizzi, Lilli Lauro, Katia Piccardo, Armando Sanna e Angelo Vaccarezza.