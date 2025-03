Conducente di mezzi di trasporto pubblico locale, al via la terza edizione del corso di qualifica

Genova. Aprono oggi le iscrizioni alla terza edizione del corso di qualifica per Conducente di mezzi di Trasporto Pubblico Locale, realizzato da Proxima in collaborazione con AMT: il percorso professionalizzante, finanziato da Regione Liguria con risorse del Fondo Sociale Europeo, darà l’opportunità a 30 giovani di conseguire l’attestato di qualifica professionale di “Conducente di mezzi di trasporto pubblico locale”.

L’iscrizione al corso, che si chiuderà il 30 aprile 2025, è aperta a ragazze e ragazzi under 30. Le selezioni si concluderanno il 16 maggio e la settimana successiva è prevista la partenza del corso. Al termine del periodo di formazione, che si chiuderà il 31 dicembre, seguiranno gli esami di qualifica, a gennaio 2026.

Anche quest’anno il percorso formativo fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per diventare conducenti di mezzi di trasporto pubblico locale, un ruolo fondamentale per la mobilità urbana. Il corso prevede 300 ore di formazione intensive che combinano teoria e pratica. Un progetto che rappresenta una grande occasione di crescita e sbocco professionale, offrendo la concreta possibilità per i giovani partecipanti di entrare a far parte di una realtà in continua crescita come AMT: come nelle passate edizioni, AMT si impegna ad assumere, con contratto di apprendistato e inquadramento CCNL Autoferrotranvieri, almeno il 60% degli allievi che avranno superato positivamente l’esame di qualifica finale, al quale si accede al termine del percorso formativo e del conseguimento delle patenti D e CQC.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, visitare la pagina dedicata sul sito di Proxima Formazione.