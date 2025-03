Concessioni balneari, l’assessore Scajola a Roma per il decreto indennizzi: “Sia chiaro e veloce”

Genova. L’assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria, Marco Scajola, coordinatore del tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha partecipato martedì alla prima riunione del tavolo di consultazione sull‘adozione del decreto interministeriale relativo agli indennizzi nel settore delle concessioni demaniali marittime.

La riunione si è svolta a Roma ed è stata convocata dal ,inistero delle Infrastrutture e dei trasporti alla presenza del ministro Matteo Salvini. Scajola ha partecipato in rappresentanza di tutte le Regioni italiane: “Da parte delle Regioni c’è massima collaborazione per affiancare il governo in questa fase delicata. Allo stesso tempo chiediamo all’esecutivo, richiesta arrivata oggi anche da Anci, di avere un decreto il più chiaro possibile che non si presti a interpretazioni diverse in base ai territori”

Il decreto dovrà essere inviato alla Commissione Europea entro la fine di marzo, e il Tavolo si riunirà nuovamente il 20 marzo per un nuovo confronto: “Ribadiamo l’assoluta necessità e urgenza di dare certezze a lavoratori e famiglie di un settore strategico per l’economia turistica italiana”, ha concluso Scajola.