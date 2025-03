Concessioni balneari, assegnati i Bagni San Giuliano e Mangini e quelli della spiaggia di Vesima e del Lido di corso Italia

Genova. Il Comune di Genova ha concluso l’iter per l’assegnazione di quattro nuove concessioni balneari dopo le prime 17 già definite nelle scorse settimane.

Si tratta dei Bagni San Giuliano e Mangini, della spiaggia di Vesima e del Lido di corso Italia per i quali, come per tutti gli altri stabilimenti, è stata applicata la procedura comparativa.

Sono così diventate 21 le concessioni balneari assegnate dall’Amministrazione comunale, in attesa della conclusione dell’ultima procedura comparativa riguardante i Bagni Blue Marlin per la quale si attende il parere dell’Avvocatura.

«Stiamo proseguendo speditamente nell’assegnazione delle concessioni balneari attraverso la procedura comparativa per giungere alla prossima stagione balneare in un quadro giuridico e operativo chiaro per tutti – dichiara l’assessore comunale al Demanio Marittimo Mario Mascia – Voglio ringraziare i nostri uffici per l’ottimo lavoro svolto nel quadro di un modello innovativo adottato dal Comune di Genova al fine di velocizzare al massimo le procedure nel rispetto delle normative vigenti e nell’interesse di tutte le parti in gioco: non solo le imprese titolari degli stabilimenti ma anche fornitori, clienti e cittadini genovesi».