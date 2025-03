Una comunità energetica per tutta la città metropolitana di Genova: “Così taglieremo le bollette”

Genova. Una grande comunità energetica estesa su tutto il territorio della città metropolitana di Genova, in cui soggetti pubblici e privati producono e condividono energia prodotta da fonti rinnovabili abbattendo i costi in bolletta per gli utenti finali. È l’ambizioso progetto presentato oggi nel corso di un convegno nella sala consiglio della Città metropolitana con rappresentanti di enti locali, ministero dell’Ambiente, Gestore dei servizi energetici e Arcidiocesi di Genova.

“Grazie a un importante sostegno che ci ha dato il Mase siamo riusciti a promuovere questa iniziativa che mira a costituire un unico soggetto giuridico, quindi una comunità energetica che può servire tutto il territorio metropolitano, articolata in configurazioni locali, in modo che poi i singoli Comuni possano accedere ai finanziamenti del Pnrr e si organizzino per la transizione ecologica – spiega Maria Concetta Giardina, segretaria e direttrice generale della Città metropolitana di Genova -. I cittadini potrebbero beneficiare di costi ridotti sull’energia e si potrebbe favorire l’autoproduzione evitando le fonti più onerose”.

Energia pulita sì, ma quale? “Specialmente sulle riviere abbiamo l’energia solare che, se viene immagazzinata intelligentemente, può fornire non dico il 100%, ma una buona percentuale del fabbisogno – risponde Claudio Garbarino, consigliere metropolitano delegato al Piano strategico -. Lo sviluppo dell’idroelettrico, come già succede con una parte della diga del Brugneto, può essere percorribile, però bisogna che l’impatto non sia eccessivo proprio per l’ambiente”. Cautela anche sull’eolico, che in Liguria e un po’ in tutta Italia ha già incontrato diverse opposizioni: “Secondo me è impattante, però io non sono un tecnico. Bisogna fare valutazioni se il ritorno non sia troppo impattante per i nostri territori così belli e suggestivi”.

Per partire sono a disposizione 140mila euro del Mase destinati a finanziare i partenariati innovativi, altri investimenti arriveranno dalla Regione Liguria, che ha già sostenuto i progetti presentati da piccoli Comuni dell’entroterra, mentre i fondi più capienti si trovano nel Pnrr, che destina a questa partita circa 2 miliardi e mezzo.

“La comunità energetica deve essere un soggetto giuridico autonomo – aggiunge Giardina -. Le forme giuridiche potrebbero essere più diverse. Noi stiamo proponendo un’associazione riconosciuta, che è la forma più agile, con l’idea di lasciare ai Comuni la titolarità degli impianti e darli soltanto in concessione. Ovviamente è prevista, nello statuto che noi proponiamo, la possibilità poi di trasformarsi in un soggetto più complesso quando poi il progetto decollerà, perché l’associazione riconosciuta ha il limite di non liberare la responsabilità patrimoniale degli amministratori. In futuro potrebbe diventare una cooperativa oppure una fondazione di partecipazione“.

Per fondare la comunità energetica non basteranno certo gli impianti esistenti: “L’idea è invece quella di aiutare i Comuni a realizzare degli impianti un po’ sovradimensionati rispetto al fabbisogno, senza chiedere grandi finanziamenti: oltre all’indebitamento potrebbero anche dare fideiussioni a chi li realizza sui tetti delle scuole o sugli impianti sportivi, e con questo poi contribuire a mettere a disposizione la l’energia prodotta a tutti gli utenti, ai propri consumatori. Le comunità energetiche sono soggetti giudici aperti a tutti, ai cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti del terzo settore. Un contributo importante ce l’hanno dato la Regione Liguria e l’Università di Genova, con cui abbiamo stipulato un protocollo, ma anche l’Arcidiocesi perché l’attenzione è rivolta anche ai bisogni del degli utenti più deboli”.