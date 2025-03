Comune di Recco, nuova procedura in caso di allerta meteo: ecco cosa cambia

Recco. Il Comune di Recco ha aggiornato la procedura in caso di allertamento meteo e l’organizzazione del centro operativo comunale, con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva ed efficace in situazioni di emergenza legate al rischio idrogeologico.

Il documento, approvato dalla giunta Gandolfo, integra e modifica le precedenti disposizioni del 2019 e del 2021, rafforzando il coordinamento tra le diverse funzioni di supporto del Coc e migliorando la comunicazione con la popolazione. Le otto funzioni di supporto, vengono identificate e ognuna assegnata a un titolare, tra cui protezione civile, la polizia locale, i servizi sociali e i lavori pubblici, sotto la guida del sindaco che è il responsabile della procedura. Ogni funzione ha compiti precisi, che vanno dalla gestione dei materiali e dei mezzi, alla comunicazione con i mass media, fino al monitoraggio dei danni a persone e cose.

La nuova procedura, che sarà integralmente recepita nel redigendo aggiornamento del piano di protezione civile per il rischio idrogeologico, definisce le attività da svolgere sia in “tempo di pace” che in caso di allertamento meteo e durante gli eventi calamitosi.

La sala operativa del Coc è dotata di attrezzature avanzate, tra cui linee telefoniche dedicate, sistemi di videosorveglianza, radio ricetrasmittenti e moduli per la gestione delle segnalazioni. Inoltre, è previsto un sistema di turnazione per garantire la presenza continua del personale durante tutto il periodo di allerta.

“Con questo aggiornamento diamo un segnale di un forte impegno nella protezione della popolazione e nella prevenzione dei rischi legati a eventi meteorologici estremi. La collaborazione tra le diverse funzioni di supporto e il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei volontari della protezione civile sono elementi chiave per una gestione efficace delle emergenze” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.