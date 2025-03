Comunali, Toscano (Dsp): “Noi non siamo espressione della frammentazione politica”

Genova. “La nostra candidatura non rappresenta una delle tante espressioni della frammentazione politica che caratterizza questa tornata elettorale a Genova. È fondamentale comprendere la differenza di visione tra piccoli localismi privi di prospettiva e quella che noi di Democrazia Sovrana e Popolare proponiamo alla città”.

Così Francesco Toscano, candidato sindaco di Democrazia Sovrana e Popolare, dichiara in una nota che arriva, non a caso, pochi minuti dopo la candidatura annunciata da Mattia Crucioli, di Uniti per la Costituzione. E non a caso secondo alcuni rumors fino a poche ore fa sembrava fosse possibile un’alleanza tra le due realtà “alternative”.

“Una visione completamente diversa e alternativa, quella del sovranismo popolare che, assieme a Marco Rizzo, sta occupando la cronaca politica per la strategia futura del nostro Paese e quindi anche di una città così importante come Genova”, continua.

“La crucialità del nostro intervento si dimostrerà alternativo alla destra e alla sinistra che sono consunte solo dall’odio reciproco nella contesa di un potere di basso profilo. Esattamente il contrario di quello che noi proponiamo per liberare Genova”, spiega Toscano.

“Perché si tratta proprio di liberare questa città dai lacci e lacciuoli di un potere gestito nei circoli esclusivi della regione e della città, ma lontanissimo da quelle che sono le esigenze concrete del popolo. Si renderà conto la cittadinanza che per fare un compito così ambizioso, bisogna avere una visione non solo locale, ma nazionale ed anche internazionale. Cosa che democrazia sovrana popolare, con Francesco Toscano e Marco Rizzo, possiede integralmente”, conclude la nota.