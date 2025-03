Sicurezza, Salis attacca: “Non è un tema di destra, riprendiamocelo riducendo le diseguaglianze”

Genova. “La sicurezza non è un tema di destra. L’elettore e elettrice di sinistra non ama sentirsi insicura nella città. Quindi dobbiamo ritornare a parlare convintamente di sicurezza e riprenderlo come tema nostro perché è una città dove tutti e tutte vivono sicuri, è una città dove soprattutto chi è più indietro ha una vita migliore ed è di quello che noi ci dobbiamo occupare, di ridurre le diseguaglianze che in questa città sono diventate polarizzate tra un municipio e l’altro, tra un quartiere e l’altro”.

Con queste parole Silvia Salis, la candidata sindaca del centrosinistra, inizia il suo intervento all’assemblea organizzata all’ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente dall’associazione ControVento di Giovanni Lunardon, insieme agli esponenti delle opposizioni in municipio e in Consiglio comunale. L’incontro, dal titolo “La Sicurezza Urbana”, arriva proprio nel quartiere che in questi mesi sta vivendo una situazione a forte rischio sociale a causa delle tensioni generate da cantieri, degrado e mancata integrazione.

“Sentiamo spesso parlare di città policentrica, certo quella è un’ambizione ma non è quello che abbiamo – ha continuato Salis – La sicurezza non è militarizzazione, non è repressione, non è calare ordinanze dall’alto, quello è un processo più semplice che vediamo più fare ad altri, quello che noi pensiamo che la sicurezza deve ripartire da un’attenzione al territorio, da un potere del municipio di incidere sul territorio, debba ripartire da un’attenzione ai presidi di socialità. Questo concetto di sicurezza è molto più complesso, è molto più lungo, ti fa fare meno e titoli sui giornali, ma noi non possiamo accettare che Genova sia tra le prime, forse la prima città per spesa in sicurezza e sia in fondo alla classifica della città come sicurezza reale“.

“Quindi credo che il tema delle competenze sia molto importante nel stabilire chi fa cosa, perché spesso quando c’è una sovrapposizione di competenze chi ci guadagna è la criminalità. Noi vogliamo valorizzare le competenze della Polizia Locale, importantissima nel suo ruolo sul territorio. Quindi basta populismo sulla sicurezza, ma basta anche populismo da sinistra, che non si parla di sicurezza perché è un argomento di destra, ma non è un argomento di destra. La sicurezza è un argomento di tutte e di tutti noi, e ce lo riprendiamo e ne parliamo senza paura di quello che vogliamo fare”.

“Non mi faccio dettare l’agenda dalla destra – ha poi concluso Salis – non mi faccio dire quali sono gli argomenti del quale possiamo o non possiamo parlare, la sicurezza è uno di quegli argomenti che non ci riprendiamo. Ma la cosa che credo e che posso dirvi con certezza è che ogni volta che prenderemo una decisione sarà per tanti, per tante e non per i pochi e le poche, questo sarà quello che ci animerà nel nostro mandato e penso che questa vicinanza tra la macchina comunale e le genovesi e i genovesi è quello che è mancato in questi anni e quello sul quale perderanno le elezioni“.

Ad introdurre l’incontro Giovanni Lunardon: “Senza sicurezza non c’è né libertà né giustizia sociale – ha esordito – è un presupposto perché possa esistere una comunità e la politica deve garantirla. Questo è il motivo per cui noi ne vogliamo parlare con chiarezza. Ora, in questi anni noi ci siamo confrontati con un modello di sicurezza che è quello della destra al contrario della città, ci ha vinto almeno due campagne elettorali fatto di videocamera ma è un modello che non ha mai usato fino in fondo una parola fondamentale, integrazione. Se vogliamo praticare un nuovo modello di sicurezza dobbiamo integrare controllo del territorio con altro, con politiche urbanistiche, con politiche di programmazione del territorio, con politiche sociali, con politiche di inclusione sociale. Una città con più giardini è una città più sicura. Una città più ordinata è una città più sicura. Una città che è programmata per crescere in armonia e in modo sostenibile è una città più sicura. Una città con più attività commerciali, piccole attività commerciali, è una città più sicura. Tutte le volte che chiude un negozio, un’attività di vicinato, una piccola attività commerciale è un colpo mortale alla sicurezza della nostra città”.

E poi una nota su Sestri Ponente: “Perché questo incontro lo abbiamo fatto proprio qua? Perché qua a Sestri Ponente stanno tornando una serie di fattori che se governati possono produrre un esito produttivo, se non governati possono produrre un esito negativo e aumentare l’insicurezza percepibile, l’insicurezza reale di questo territorio. Penso che il ribaltamento sia una grande opportunità, per dirlo con chiarezza, ma è un elemento di forte trasformazione urbana, deve essere governato, se non è governato è un problema”.

“Ringrazio l’Associazione Controvento per l’invito ad un tavolo tematico che mi coinvolge molto – ha aggiunto Sara Tassara, consigliera municipale del Medio Ponente lista RossoVerde – Che la sicurezza a Sestri sia stato un argomento molto trascurato da questa amministrazione è un dato di fatto. Abbiamo visto nelle ultime settimane uno spiegamento di forze dell’ordine fuori dal comune: è chiaro che la campagna elettorale incombe. Ma quello che a noi interessa è una visione più ampia, strutturata e a lungo termine. Rivitalizzare il tessuto culturale, commerciale, educativo e sociale: solo cosi si può pensare di arginare là criminalità sui territori. Bene le forze dell’ordine, bene gli interventi massicci, che però fanno molta scena, lasciando il problema immutato se non si interviene in maniera più profonda coinvolgendo gli attori attivi sul territorio. Mi auguro anche che l’amministrazione comunale inizi ad affrontare seriamente le problematiche delle infiltrazioni mafiose, Che hanno ricadute enormi sui territori con fenomeni di microcriminalità diffusa”.

“Il problema della sicurezza urbana nel Municipio Medio Ponente deve essere affrontato in modo efficace e definitivo, senza ricorrere esclusivamente a misure repressive – ha poi sottolineato Elisa Somaglia, consigliera municipale del Partito Democratico e tra le papabili per la candidatura alla presidenza del Medio Ponente – E’ necessario un approccio più integrato e sostenibile che deve concentrarsi sulla riqualificazione urbana e sul ripensamento organico del quartiere, mirando a creare un ambiente più sicuro e più vivibile per tutti i residenti. In primo luogo, bisogna partire proprio da un nuovo PUC e un Piano del Commercio che tenga conto delle criticità del quartiere. Non abbiamo bisogno solo dei “rendering”, il quartiere deve essere riprogettato in maniera integrata con una progettazione dello spazio pubblico più illuminato, più aperto e visibile che favorisca la coesine e disincentivi comportamenti antisociali per ridurre la criminalità. Anche una buona distribuzione delle attività commerciali di prossimità – su cui investire- favorisce la presenza costante sul territorio e rafforza il senso di comunità. E questo non solo in un’ottica infrastrutturale ma anche sociale e culturale. Poi è necessario valorizzare integrazione sociale e inclusione con centri di aggregazione giovanile, attività culturali e iniziative di coesione sociale che sono strumenti chiave in questo senso. Occorre migliorare mobilità e sorveglianza passiva, integrate in un contesto di maggiore cura del quartiere. Trovare una nuova sinergia tra forze dell’ordine, associazioni locali e commercianti per creare una rete di supporto tra queste realtà, favorendo la segnalazione di problematiche e la cooperazione attiva, può contribuire a mantenere un clima di maggiore sicurezza e diminuire il senso di abbandono percepito dal singolo cittadino. Infine anche promuovere la cultura del rispetto delle regole attraverso iniziative educative nelle scuole e sul territorio può rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità dei cittadini nei confronti del quartiere”.