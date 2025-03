Comunali, scontro sul salario minimo. Piciocchi contro Salis: “Paghe superiori”, la Cgil lo smentisce

Genova. È scontro aperto sulla proposta del “salario minimo” di 9 euro all’ora per gli appalti comunali rilanciata ieri dalla candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis a margine della presentazione del libro di Luca Borzani sul tema del lavoro povero.

“Il lavoro povero è purtroppo è una grande emergenza di Genova, una città che sta terziarizzando tutto il tema del lavoro – ha detto Salis -. Questo ci deve imporre una riflessione, perché poi vittime del lavoro povero sono le donne, i giovani, gli emigrati. Dobbiamo anche concentrarci su quella che è un’emergenza sociale. Il Comune può fare molto, le politiche comunali possono fare molto. Nel mio programma mi sono già espressa per quanto riguarda gli appalti comunali e il tema di garantire garantire i 9 euro l’ora”.

“Un’uscita del genere, ancora una volta, è pura propaganda e manifesta una totale mancanza di conoscenza della materia e impreparazione: ricordo che in base al codice degli appalti le retribuzioni, vincolanti per le stazioni appaltanti, sono quelle stabilite dalla contrattazione collettiva”, accusa lo sfidante Pietro Piciocchi in una nota diffusa all’indomani.

“Il Comune non ha alcuna possibilità legale di imporre salari diversi e, d’altra parte, non ve ne sarebbe neppure alcun bisogno“, continua Piciocchi che poi sciorina una serie di dati: “Nel nostro Comune la retribuzione oraria in base ai livelli oscilla da un minimo di 14,04 euro a 22,60 per i servizi di vigilanza; da 17,39 a 24,48 per i servizi di pulizia: da 17 a 35,21 per i servizi sociali; da 18,49 a 28,78 per i sevizi di ristorazione; da 25,72 a 32,61 per i servizi in edilizia: da 20,80 a 27,54 per i servizi in impiantistica; da 15,68 a 24,82 per i servizi di facchinaggio. Ammesso e non concesso che per gli appalti comunali fosse possibile adottare la misura del salario minimo di 9 euro l’ora, ciò equivarrebbe ad una riduzione delle tutele dei lavoratori“.

“Io credo che chi si candida a un compito delicato e difficile come il governo di una grande città dovrebbe evitare proposte di pura propaganda ed ideologia che sono superate dalla realtà dei fatti che bisognerebbe conoscere – continua il candidato del centrodestra -. Non si può mancare di rispetto in questo modo alle tante aziende serie del nostro territorio, in buona parte appartenenti al mondo delle cooperative sociali, che occupano con piena dignità lavoratori per i servizi comunali. Non si può mancare di rispetto in questo modo ai tanti dipendenti comunali che ogni giorno si adoperano per la verifica delle tutele dei lavoratori negli appalti pubblici. Adombrare solo per un attimo che il Comune sfrutti i lavoratori degli appalti con salari indegni è un’illazione veramente grave e offensiva che non posso accettare”.

Poi l’attacco politico: “Mi piacerebbe piuttosto sapere cosa pensano Italia Viva e Azione della proposta del salario minimo comunale nei termini proposti dalla candidata. C’è solo un modo per rinforzare il lavoro: rifiutare la logica dell’assistenzialismo e aiutare la crescita delle nostre aziende con le possibilità che derivano dalle infrastrutture, dall’accesso al credito, dalle molteplici forme di sostengo pubblico all’imprenditoria, da misure fiscali sostenibili, dall’internazionalizzazione della città. Con una chiara visione che favorisca lo sviluppo dell’industria senza subire i ricatti dei comitati del no. Con un grande lavoro sul mondo della formazione che possa offrire ai giovani qualificate opportunità di crescita e di lavoro”.

A rispondere è pure Marta Brusoni, assessora al Personale del Comune e militante della Lega: “Fra le tante sciocchezze o per dirla alla genovese belinate affermate dalla candidata del Pd (allusione allo scontro Bucci-Salis lunedì scorso in aeroporto, ndr), che non vive e non lavora a Genova, né dimostra di conoscere dinamiche e regole della pubblica amministrazione, le ultime sono quelle relative alle presunte esternalizzazioni e all’introduzione del salario minimo di 9 euro l’ora per i lavoratori dei servizi in appalto del Comune, da lei proposto. Come ha ben spiegato il nostro candidato sindaco Pietro Piciocchi, la retribuzione oraria è già più alta dei 9 euro che vorrebbe dare la candidata del Pd introducendo il lavoro povero, perché è vincolata a quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Pure in questo caso, la candidata del Pd ha dimostrato di non conoscere la materia e di non essere in grado nemmeno di documentarsi prima di fare talune pubbliche affermazioni dicendo sciocchezze. Figuriamoci di amministrare una grande città come Genova”.

Ma a stretto giro arriva anche il commento della Cgil che smentisce il vicesindaco reggente e lo accusa di una “pesante caduta di stile”. Secondo Luca Infantino, segretario generale della Fp Cgil Genova, “la realtà è purtroppo ben diversa e, come ben sa chi lavora negli appalti del Comune, molto lontana da quella descritta da Piciocchi. Il contratto della cooperazione sociale prevede al livello apicale (ad esempio un coordinatore) 10,93 euro l’ora lordi, passando per il cuoco 9,18 euro, per finire all’operatore delle pulizie a 8,08 euro. Anziché preoccuparsi di fare funzionare i servizi per i cittadini, anche attraverso il rispetto e la tutela di chi, come gli operatori li rendono fruibili e questo nonostante i tagli del Comune, il sindaco facente funzioni pubblica dati in libertà presi dal libro dei sogni. Ne sanno qualcosa le lavoratrici e i lavoratori del settore che, oltre ad avere bassi stipendi, sono spesso costretti a subire contratti part time”.

“La macchina propagandistica di Pietro Piciocchi si spinge oltre ogni limite, diffondendo dati irreali sui salari degli appalti comunali – denuncia Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Orlando -. Un’operazione che non solo mistifica la realtà ma offende lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi essenziali alla città con stipendi ben lontani da quelli propagandati dal vicesindaco facente funzione. Prendiamo solo uno dei tanti esempi fatti dal vicesindaco: i 28,78 euro orari indicati per i servizi di ristorazione. Moltiplicandoli per una giornata lavorativa di 8 ore si arriverebbe a oltre 200 euro al giorno, ovvero più di 4.500 euro al mese. Lo stesso ragionamento vale per altre categorie: secondo i numeri di Piciocchi un operatore delle pulizie dovrebbe arrivare a 4.000 euro al mese, un addetto al facchinaggio a cifre simili. Sfido il vicesindaco a trovare un lavoratore o una lavoratrice di questi settori che percepisca uno stipendio del genere. Piciocchi forse dovrebbe ripassare matematica prima di cimentarsi in simili operazioni di mistificazione. Anziché diffondere dati falsi, il vicesindaco dovrebbe preoccuparsi di garantire condizioni di lavoro dignitose, combattere il lavoro povero e assicurare il rispetto delle retribuzioni e dei diritti di chi, ogni giorno, con fatica, manda avanti i servizi della nostra città”.