Comunali, parte la campagna social di Silvia Salis: “Il futuro è già qui. Genova ha bisogno di correre”

Genova. “Il domani non è un’idea lontana. È quello per cui stiamo lavorando già da oggi, perché Genova ha bisogno di correre per recuperare lo svantaggio in un mondo che cambia sempre più in fretta“.

Queste le parole che introducono il primo post della pagina facebook Silvia Salis sindaca, con la quale la candidata per centrosinistra lancia ufficialmente la sua campagna elettorale anche sui social. La pagina, aperta questa mattina, al momento contiene alcuni ritratti della candidata e una foto panoramica della città: “Il futuro è già qui, perché il passato non ha fatto abbastanza – si legge nel post – Ora è il momento di andare oltre, di costruire per la nostra città un domani all’altezza della sua storia, di rilanciare le potenzialità di un territorio affascinante ma complesso e vincere le sfide che ci aspettano”

E poi il messaggio sulla coalizione: “Lo facciamo con una squadra unita, forte e ampia, che tiene conto di tutte le diverse anime di Genova. E lo facciamo adesso, perché non è più il momento di parlare soltanto del futuro – continua Salis – Stiamo lavorando per un rilancio a tutti i livelli, dalla salute pubblica ai trasporti, fino alla dignità di un lavoro per chi è in difficoltà. Metteremo in campo decisioni coraggiose, affinché i giovani genovesi possano non sentirsi più costretti a scappare per costruirsi un futuro. E lo vogliamo fare insieme a voi, ascoltando con cura le necessità di tutti i municipi della nostra città.