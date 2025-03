Comunali, Salis: “Genova in fondo alla classifica”. Bucci: “Se pensa che sia brutta vada altrove”

Genova. “Se uno pensa che Genova sia così brutta, vada a vivere nelle città che sono più belle. Cosa ci vieni a fare a Genova se pensi che sia così brutta rispetto alle altre città? Perché vuoi venire a Genova se proprio non si può vivere?”. Così il presidente ligure Marco Bucci, a margine del burrascoso consiglio regionale di oggi, replica alla candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis che in una serie di immagini su Instagram ha riportato i dati del Sole 24 Ore sulla qualità della vita: “Genova merita il podio, non il fondo della classifica. È ora di cambiare rotta”.

In particolare Salis ha evidenziato che Genova “ha preso quasi 30 posizioni” a partire dal 2021, posizionandosi oggi al 54esimo posto. “I dati – scrive la candidata nelle grafiche social – evidenziano come gli abitanti si sentano più soli, siano più anziani e vivano in contesti poco stimolanti a livello sociale e culturale, con risposte insufficienti dai servizi pubblici. Questo riguarda tanto i giovani quanto gli anziani”.

“C’è l’aria inquinata, non c’è lavoro, non ci sono persone, non c’è il sociale, non c’è nulla… In realtà, se guardate i numeri dicono esattamente l’opposto. È proprio una mistificazione – contrattacca Bucci -. Quando uno mi viene a dire che abbiamo raddoppiato i fondi sul sociale, voglio un po’ vedere chi è che fa mistificazioni. Quando viene a dire che non ci sono posti di lavoro, ma caspita, ne abbiamo 40mila in più. Se volete vado avanti coi numeri. La stessa Deloitte ha dimostrato che la Liguria cresce più dell’Italia. E allora questa è la città in fallimento? Ma ragazzi, su, dignità, spina dorsale“.

Poi il governatore torna a pungere gli avversari dopo l’indicazione di Ilaria Cavo come vicesindaca in un’eventuale giunta Piciocchi: “È un esempio dell’incapacità di prendere le decisioni. Il problema non è che la candidata, che io rispetto, il problema è quell’armata Blancaleone che non è in grado di decidere. Io mi sono candidato nel 2017, vi ricordate con quale vicesindaco – chiede indicando Stefano Balleari, oggi presidente del Consiglio regionale -. Alla seconda volta mi sono presentato con vicesindaco Pietro Piciocchi. È così che si parla alle persone genovesi, è così che si parla agli elettori, non facendo le cose nascoste, dicendo boh, vedremo poi dopo. Ma che discorso è? Fai vedere le carte, fai vedere i progetti, fai vedere tu cosa vuoi fare, fai vedere qual è il futuro della nostra città”.

L’entrata in campo di Cavo, secondo Bucci, non è un segnale di debolezza ma anzi “una dimostrazione di forza della nostra coalizione”. La deputata si candiderà come capolista alle comunali, e prende quota l’ipotesi di fondere Noi Moderati con una delle civiche già esistenti anziché formare una terza lista: “Immagino che sarà una delle liste civiche già presenti, quindi Vince Genova, Orgoglio Genova. Però non è ancora deciso, è una decisione che devono prendere loro – precisa il governatore -. Immagino che sarà una delle liste civiche, però non è ancora deciso, lo decideranno loro. Io rispetto la decisione”.