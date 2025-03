Piciocchi: “Dal centrosinistra gestione clientelare”, Salis: “Parlano sempre del passato, eppure tante consulenze e incarichi”

Genova. “Ah no?”, Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle Comunali, si lascia scappare una risata e risponde così a chi le chiede un commento sulla dichiarazione del suo avversario, Pietro Piciocchi, che ha dichiarato: “Abbiamo conosciuto la gestione clientelare della sinistra in questa città e quel tipo di atteggiamento non è il nostro”.

Oggi il vicesindaco reggente di Genova, candidato del centrodestra, durante la presentazione della candidata presidente in municipio Valpolcevera (la ex Pd Giorgia Mannu), ha dichiarato che in caso di vittoria “sarà sindaco di tutti, non ci interessa una visione di politica settaria e di parte, mi domando se questa cosa si verifica anche dall’altra parte, dove invece mi pare prevalga il pensiero ‘se non sei con me, sei fuori‘ – ha aggiunto Piciocchi- la gestione clientelare della sinistra in questa città l’abbiamo conosciuta e questo tipo di atteggiamento non è il nostro”.

Salis, oltre la battuta sarcastica, va al contrattacco: “Se chi è da tanti anni a capo di una città continua a parlare del passato significa c’è un grande fallimento sul proprio mandato e sul presente – dica la candidata progressista – per ogni tema tirano fuori il passato”.

E poi aggiunge: “Tra l’altro se approfondiamo il tema, in questi stessi anni si sono viste tanti cambi di dirigenze, tantissimi, sia nelle partecipate sia in Comune, tantissime consulenze extra con stipendi molto alti, per cui io continuo a vedere con abbastanza curiosità questo esercizio che fanno, che tra l’altro in comunicazione politica è molto fallimentare, perché tu puoi parlare del passato quando sei il governo di una città da sei mesi, già il secondo anno stucca un po’”.