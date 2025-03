Comunali, Piciocchi: “Non esistono le periferie, il Pd aveva ridotto Begato a un ghetto”

Genova. Il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi in sopralluogo nel quartiere Diamante, in Valpolcevera, per un incontro con i cittadini e per valutare l’avanzamento del progetto di rigenerazione urbana seguito all’abbattimento della cosiddetta “diga”.

“I nostri quartieri non sono periferie, sono il cuore pulsante della città – scrive sui social Piciocchi, rispondendo anche alla sfidante Silvia Salis che ha sottolineato come molti quartieri periferici oggi non abbiano la stessa qualità di vita del centro o del levante – il nostro impegno per il quartiere Diamante e Begato prosegue con determinazione, perché troppo a lungo questa zona è stata dimenticata e ridotta a un ghetto dal Pd, noi, invece, abbiamo scelto di lavorare concretamente per restituire ai cittadini gli spazi e i servizi che meritano”.

Il progetto Restart Begato, portato avanti con un finanziamento della Regione Liguria di 15 milioni, prevede oltre alla demolizione delle dighe e il trasferimento degli abitanti in altre case, la costruzione di alcune palazzine ad alto efficientamento energetico e la creazione di spazi pubblici al servizio del quartiere.

Parlando con i comitati dei cittadini del quartiere Diamante nella casetta ambientale di Begato, il candidato del centrodestra e vicesindaco reggente ha elencato gli interventi dell’amministrazione: “Efficientamento energetico degli edifici, per migliorare la qualità della vita dei residenti, pulizie straordinarie del verde e riqualificazione degli spazi pubblici, per rendere il quartiere più vivibile e decoroso, dialogo costante con i cittadini, perché nessuno meglio di chi vive questi luoghi può indicare le reali necessità”.

“Ora – conclude – il lavoro continua con l’apertura dell’ambulatorio medico dell’Ordine di Malta, un servizio essenziale per la comunità che vogliamo attivare il prima possibile. Mentre altri parlano di periferie, noi costruiamo soluzioni. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma il nostro obiettivo resta lo stesso: riportare dignità e opportunità in tutti i quartieri di Genova”.

Il commento del già presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo (Pd)

A stretto giro arriva però la replica del consigliere regionale e già presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo (peraltro in odore di correre per il bis in municipio): “Le dichiarazioni del vicesindaco Piciocchi su Begato sono più un tentativo di difesa politica che un’analisi oggettiva della realtà. Se oggi la Diga non esiste più, è grazie a un’operazione che ha coinvolto anche il municipio Valpolcevera, amministrato dal centrosinistra, e che ha avuto un carattere bipartisan. Quel palazzo andava abbattuto perché i costi di ristrutturazione sarebbero stati insostenibili senza garantire adeguate condizioni di vivibilità. Piciocchi, però, dimentica anche un altro punto fondamentale: il trasferimento degli abitanti non è stato affatto semplice, e ancora oggi alcuni inquilini si trovano in alloggi non adeguati. Parlare di riqualificazione è facile, ma i numerosi problemi dell’ERP nel quartiere Diamante non si cancellano con qualche intervento di pulizia straordinaria o con annunci sulla rigenerazione urbana”.

“Più che rivendicare meriti esclusivi, sarebbe più corretto riconoscere che questa operazione è stata frutto di un percorso condiviso e che la vera sfida è ancora aperta: garantire a tutti un’abitazione dignitosa e servizi all’altezza delle necessità delle persone. Piciocchi si dimentica inoltre che la sua amministrazione è quella che ha depotenziato i Municipi e dimenticato tante parti della città, trascurando la manutenzione ordinaria e il sociale. E mentre lui parla, il Diamante ancora attende il poliambulatorio, tanto sbandierato dal centrodestra ma alla fine mai realizzato”, conclude Romeo.